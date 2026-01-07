Radu Drăgușin trebuie să se hotărească ce vrea să facă, în perioada mercato. Pentru că, devine tot mai evident că, din păcate, șansele sale de a juca la Tottenham, în mod constant, sunt mici.

Cuplul van de Ven – Romero e cam de neatins, la Spurs, în centrul apărării. Și Drăgușin are și dezavantajul că abia s-a refăcut complet după o accidentare gravă. Vestea bună pentru Radu e că nu duce lipsă de oferte. Din contră! E bătaie pe semnătura sa, după cum Sport.ro a arătat aici.

Fiorentina, o mutare cu multe obstacole

Știrile care apar, zilnic, despre Radu Drăgușin confirmă și ele interesul mare de care se bucură internaționalul român. Acum, cei de la tuttomercatoweb.com au venit cu detalii suplimentare legate de posibila trecere a stoperului de 23 de ani, la Fiorentina. Această grupare, pe locul 18 din 20 în Serie A, insistă cel mai mult pentru legitimarea lui Drăgușin.

„Numele lui Drăgușin e pe lista Fiorentinei, club care vrea să profite de relația directorului sportiv, Paratici (n.r. – fost oficial la Tottenham) cu actuala echipă a jucătorului. Dar există o problemă fundamentală în calea mutării: disponibilitatea jucătorului de a evolua pentru o echipă aflată în subsolul clasamentului. De aceea, Drăgușin trebuie să fie convins de oficialii Fiorentinei în privința proiectului actual. Și, mai e o problemă: dacă afacerea e să se încheie, atunci Drăgușin va trebui să accepte o micșorare salarială. La Tottenham, el câștigă trei milioane de euro pe sezon. O asemenea sumă nu poate fi plătită de Fiorentina. De aceea, în cazul în care varianta Drăgușin va pica, clubul are alternative: Rodrygo Becao (Fenerbahce) și Diego Coppola (Brighton). Dintre cei doi, primul pare mai ușor de adus, pentru că mutarea ar implica costuri mai mici“, a notat sursa citată.

Până să vedem ce decizie va lua Drăgușin, aproape sigur, el va fi în lotul celor de la Tottenham, pentru meciul din această seară cu Bournemouth, în deplasare (ora 21:30, live și în exclusivitate pe VOYO).

