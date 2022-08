Nevaccinat, Novak Djokovic rămâne interzis la US Open. John McEnroe: „E stupid că nu joacă, o glumă proastă!”

Știrea de relevanță maximă a momentului în tenis nu este o noutate propriu-zisă, ci doar o confirmare a faptului că normele sanitare pandemice impuse în Statele Unite ale Americii îi interzic jucătorului sârb Novak Djokovic intrarea pe teritoriul american, cu ocazia derulării US Open 2022, turneu fixat pentru perioada 29 august - 11 septembrie.

În ianuarie 2022, Novak Djokovic a călătorit în Australia, dar a fost deportat, nouă zile mai târziu, într-unul din cele mai tensionate episoade din pandemie, pe tema drepturilor persoanelor nevaccinate.

Centrul american pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și-a actualizat prevederile impuse călătorilor, iar alineatul care specifică necesitatea primirii unui vaccin anti-COVID pentru a facilita accesul cetățenilor străini a rămas neschimbat.

„Cetățenii și imigranții non-americani trebuie să prezinte dovada unei scheme complete de vaccinare cu un vaccin COVID-19 acceptat înainte de îmbarcarea către SUA. Se aplică doar excepții limitate,” scrie în alineatul care nu îi permite finalistului US Open 2021 nicio șansă la intrarea în SUA.

„Cred că e stupid că nu îl lasă să joace. E o glumă proastă. Eu m-aș fi vaccinat în locul lui, dar trebuie să îi respecți gândirea. Am trăit în pandemie doi ani și jumătate și consider o glumă faptul că nu îi permit să participe.

Ce e evident când Djokovic nu e în preajmă e că marele beneficiar e Nadal. A produs o victorie miraculoasă în Australia, unde sârbul era marele favorit, având nouă titluri în palmares.

E adevărat că Djokovic e mai tânăr și se pare că, fizic, răspunde mai bine și e lipsit de accidentări. Poate să ajungă la 25 de titluri de Grand Slam, dar în tenis trebuie adăugată și componenta psihică.

Nu e ușor să te antrenezi fără să știi când sau la ce turnee vei putea juca. I-au luat patru luni să își revină după ce s-a întâmplat în Australia, în ianuarie,” a declarat John McEnroe pentru Marca, notează Tennis Head.

CDC updated its international travel guidelines and there is no change.

As expected, no Novak Djokovic at the 2022 US Open. pic.twitter.com/trkKLAsasS