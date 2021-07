"Poate a fost prea multa presiune pentru ea!" Legendarul John McEnroe a incercat sa arate cauza retragerii Emmei Raducanu si a fost criticat aspru: "E beat in direct?"

Legendarul John McEnroe si-a atras antipatii dupa comentariile facute la adresa Emmei Raducanu.

In urma retragerii Emmei Raducanu din optimea de finala a turneului de la Wimbledon jucata impotriva Ajlei Tomljanovic, legendarul John McEnroe a avut o interventie televizata controversata, in dezacord cu perspectiva jucatoarei australiene si a unui doctor renumit, Dr. Alex George.

"E pacat. Imi pare rau pentru Emma, pare ca a devenit prea mult de suportat, ceea ce e de inteles. O experienta ca asta te face sa te uiti la baietii si fetele care sunt de mult in circuit si sa te minunezi cum se descurca ei cu presiunea. Sa speram ca va invata din aceasta experienta.

Poate ca nu e un pacat ca s-a intamplat acum, cand are 18 ani. Am jucat turneul acesta cand aveam eu 18 ani si, intr-un fel, am fost fericit ca am pierdut. Astfel am putut sa inteleg de ce e nevoie ca sa pot sa il castig. Permiteti-i sa respire si poate sa mai primeasca un numar de wildcard-uri," a spus John McEnroe in direct, noteaza Metro.

"Am auzit argumentul. O sa incep prin a spune ca nu imi pot imagina cum e sa fii in locul ei la 18 ani, jucand o optime de finala in tara ta. E ceva ce nu imi pot imaginez. Pentru McEnroe sa zica asta e, cu siugranta, dur. Am trecut prin ceva similar, dar nu pana la acest prag. Stiu ca e real. Nu e usor si stiu cat de rau se poate simti. Sa fii condusa cu 6-4, 3-0 - poti reveni rapid, mai ales pe iarba. E trist ca a trebuit sa se retraga, imi pare rau," a fost raspunsul oponentei Emmei Raducanu, Ajla Tomljanovic, conform Tennis Head.

Doctor Alex George, urmarit de 236,000 de persoane pe Twitter a avut o reactie nervoasa dupa comentariile facute de John McEnroe: "Nu stiam ca John McEnroe e calificat din punct de vedere medical sau ca are vedere cu raze X. Sper ca Emma Raducanu e in regula si ii urez o recuperare rapida. Ai facut tara mandra," a scris Dr. Alex.

Jurnalista Harriet Minter a reactionat dur la adresa lui John McEnroe, scriind pe Twitter urmatoarele: "Am ascultat comentariul lui John McEnroe despre Emma Raducanu si as vrea sa spun 2 lucruri. 1: e beat? 2. exista ceva mai enervant decat un barbat spunandu-i unei femei ca nu e ranita, ci doar prea emotionala? Nu, nu exista. Va rog sa ii cereti sa se opreasca," a scris Harriet Minter.

In sferturile de finala, Ajla Tomljanovic se va duela cu liderul mondial, Ashleigh Barty.