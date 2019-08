US OPEN 2019 | Victorie mare pentru Sorana Cirstea! Sportiva romanca s-a calificat in turul 3 unde va juca cu Townsed, cea care a eliminat-o pe Halep

Victorie mare pentru Sorana Cirstea, care s-a calificat in turul al treilea la US Open. Este prima reprezentanta a Romaniei care ajunge in aceasta faza a competitiei.

Cirstea a invins-o pe Bolsova, scor 3-6, 6-4, 6-2, dupa 2 ore si 17 minute de joc.

Meciul Soranei cu Aliona Bolsova nu a fost usor. Sorana l-a inceput bine, desprinzandu-se la 3-1, dar din acel moment romanca a scazut drastic nivelul jocului, iar Bolsova a castigat 5 game-uri consecutiv, adjudecandu-si setul.

Insa puterea mentala a Soranei Cirstea a fost mult mai semnificativa decat orice alt lucru in acest meci. Dupa o serie de 5 break-uri nebune, la rand, Sorana avea sa se impuna in setul secund cu 6-4, impingand meciul in decisiv.

In al treilea set, Sorana s-a desprins la 2-0, 3-1 si 4-2, de unde n-a mai cedat niciun game, castigand cu 6-2.

Desi a avut un procentaj de numai 56% la primul serviciu, Sorana s-a impus gratie puterii sale de a-si fi asumat multe lovituri riscante. La finalul jocului, Sorana bifeaza nu mai putin de 37 de lovituri direct castigatoare si un procentaj extraordinar de 82% in ceea ce priveste punctele jucate la fileu (18/22 castigate).