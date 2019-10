"Este foarte importanta in ochii mei" Nadal a dezvaluit ce va face dupa ce se va lasa de tenis

Rafael Nadal s-a apropiat de Roger Federer la doar un titlu de mare slem in clasamentul all-time, dar nu ezita sa se gandeasca la ce va face dupa cariera de tenismen.

Nadal a fost intrebat recent unde se vede peste 10 ani, ar raspunsul sau a fost incurajator pentru viitorul tenisului spaniol si chiar mondial, pentru ca are de-a face cu Academia Rafa Nadal de la Mallorca.

„Unde va fi Rafael Nadal peste 10 ani?”

„Ma imaginez aproape de sport. Academia mea, care este foarte importanta in ochii mei ma va ajuta sa raman apropiat tenisului. Imi place sa-i sfatuiesc pe tineri. In prezent nu am foarte mult timp de alocat academiei, intrucat calatoresc mult, dar planuiesc ca in viitor sa fiu mai aproape de ei, sa le dau sfaturi si sa petrec timp impreuna cu ei”, a spus Rafa.

„Nu ma ingrijorez de cum va arata viata mea dupa cariera de tenismen. Voi avea multe lucruri de care sa ma bucur si obiective in afara tenisului. Acum cel mai important lucru este sa raman sanatos si sa joc bine. Am ganduri pozitive care ma fac sa fiu gata de joc. Ce vine mai apoi, victorie sau infrangere, e parte a sportului”, a conchis Rafael Nadal, campion la Roland Garros si US Open in 2019.