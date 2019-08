US OPEN | Traseul tuturor jucatoarelor din Romania! Sorana Cirstea - Simona Halep poate avea loc in turul 3! Doua jucatoare lupta in finala calificarilor

US Open 2019 va incepe luni, pe 26 august!

Tragerea la sorti a tablourilor de simplu de la US Open 2019 a avut loc miercuri seara, cand Simona Halep, Monica Niculescu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu si-au aflat numele oponentelor din primul tur al ultimului turneu de mare slem al anului.

Simona Halep a avut noroc la tragerea la sorti, urmand sa joace cu o tenismena venita din calificari. Sorana Cirstea si Monica Niculescu vor avea parte de meciuri grele, impotriva Katerinei Siniakova, respecitv Dayanei Yastremska, in vreme ce Mihaela Buzarnescu se va duela cu Andrea Petkovic, o jucatoare foarte imprevizibila.

TRASEU VIRTUAL SIMONA HALEP

Tur 1: jucatoare din calificari

Tur 2: Katerina Kozlova / jucatoare din calificari

Tur 3: Sorana Cîrstea / Katerina Siniakova / Barbora Strycova

Optimi: Bianca Andreescu / Caroline Wozniacki / Lesia Tsurenko

Sferturi: Sloane Stephens / Petra Kvitova / Jelena Ostapenko /

Semifinala: Naomi Osaka / Kiki Bertens

TRASEU VIRTUAL SORANA CIRSTEA

Tur 1:Katerina Siniakova

Tur 2: Barbora Strycova / Bolsova Zadoinov

Tur 3: Simona Halep

Optimi: Bianca Andreescu / Caroline Wozniacki

TRASEU VIRTUAL MONICA NICULESCU

Tur 1: Dayana Yastremska

Tur 2: Monica Puig / Rebecca Peterson

Tur 3: Elina Svitolina / Venus Williams /

Optimi: Madison Keys / Sofia Kenin

TRASEU VIRTUAL MIHAELA BUZARNESCU

Tur 1: Andrea Petkovic

Tur 2: Petra Kvitova / jucatoare din calificari

Tur 3: Elise Mertens / Kristyna Pliskova

Optimi: Sloane Stephens / Svetlana Kuznetsova / Garbine Muguruza

Programul meciurilor romancelor din primul tur nu a fost inca anuntat. Turul 1 este programat pentru zilele 26-27 august, astfel fiecare din cele 4 (carora li se pot adauga Ana Bogdan si Gabriela Ruse, daca vor castiga finala calificarilor), va juca primul sau meci la Flushing Meadows fie luni, fie marti.

US Open 2019 incepe luni, 26 august, de la ora 18:00, ora Romaniei.

Ana Bogdan, in finala calificarilor

Ana Bogdan este in finala calificarilor de la Flushing Meadows dupa ce a trecut de australianca Ellen Perez in 2 seturi, scor 6-4, 7-6(6), la finalul unui meci care a durat 103 minute.

Numarul 147 WTA, Ana Bogdan se va duela pentru un loc pe tabloul principal de simplu de la US Open 2019 cu numarul 217 WTA, Isabella Shinikova din Bulgaria.

Ruse si Bogdan, in finala calificarilor. Romania ar putea avea 6 jucatoare calificate pe tabloul de simplu

Atat Gabriela Ruse, cat si Ana Bogdan vor disputa ultimul meci din calificari astazi, 23 august. Meciul Gabrielei Ruse va incepe la ora 18:00, ora Romaniei, in timp ce partida Anei Bogdan nu va incepe mai devreme de ora 19:30.

Gabriela Ruse (nr. 178 WTA) vs. Xinyu Wang (nr. 167 WTA)

Gabriela Ruse a acces in finala calificarilor dupa doua victorii fara set pierdut. A depasit-o in primul tur pe Alexandra Cadantu, scor 6-0, 6-4, dupa care in al doilea a trecut de italianca Jasmine Paolini, scor 6-3 6-1.

De partea opusa a fileului, Xinyu Wang le-a invins pe Barbara Haas si pe Olga Govortsova. In mansa intai a preliminariilor, Wang s-a impus greu, pierzand set: a fost 6-1, 5-7, 6-2 pentru chinezoaica de 17 ani. In schimb, mansa a doua i-a adus un meci mai usor, in care Wang a bifat un dublu 6-2 in doar 62 de minute de joc.

Gabriela Ruse si Xinyu Wang nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul WTA. Pentru Ruse (21 de ani), victoria ar insemna prima participare pe tabloul principal la Openul American.

Ana Bogdan (nr. 147 WTA) vs. Isabella Shinikova (nr. 217 WTA)

Ana Bogdan este favorita la calificare, dar Shinikova este o jucatoare imprevizibila. Tenismena din Bulgaria a reusit sa salveze doua mingi de meci in meciul cu Sachia Vickery din turul al doilea, impunandu-se scor 6-1, 4-6, 7-6(6), dupa un meci care a durat doua ore si 13 minute. In primul tur, Shinikova a invins-o pe Arantxa Rus cu scorul de 1-6, 6-4, 6-1.

Spre deosebire de Isabella Shinikova, Ana Bogdan a avut parte de adversare mai valoroase. S-a luptat cu brio in fata americancei Bethanie Mattek-Sands, pe care a eliminat-o cu un dublu 7-5, urmand sa castige tot in minim de seturi si impotriva australiencei Ellen Perez.

Romania are deja 4 reprezentante calificate direct pe tabloul principal, in persoanele Simonei Halep, Monicai Niculescu, Soranei Cirstea si a Mihaelei Buzarnescu.