SIMONA HALEP - TAYLOR TOWNSEND LIVE 21:00: Simona conduce cu 3-0 la intalnirile directe. Turul 2, US OPEN

Simona Halep - Taylor Townsend e live pe www.sport.ro, pe facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro.

Halep vs. Townsend se joaca pe arena principala de la US Open, Stadionul Arthur Ashe, imediat dupa incheierea meciului Alexander Zverev vs. Frances Tiafoe, care va incepe la ora 19:00. Zverev. Este de asteptat ca meciul Zverev-Tiafoe sa dureze minim 2 ore, atat timp cat nu vor exista accidentari, astfel ca Simona isi va incepe confruntarea nu mai devreme de ora 21:00.

Atat Simona Halep, cat si Taylor Townsend vin dupa o victorie obtinuta greu in primul tur, in 3 seturi. Halep a invins-o pe Nicole Gibbs, scor 6-3, 3-6, 6-2, iar Townsend a trecut de Katerina Kozlova cu 6-3, 6-2, dupa un prim set pierdut, scor 3-6.

Simona Halep a petrecut pe teren o ora si 53 de minute in partida cu Gibbs, in vreme ce Townsend a stat cu 10 minute mai mult decat Simona, in duelul cu Kozlova.

Simona Halep are 3 victorii din tot atatea posibile in precedentele dueluri cu Taylor Townsend, actualmente numar 116 WTA.

Istoricul intalnirilor directe dintre Simona Halep si Taylor Townsend H2H

· 6-4, 6-1 in optimi la Cincinnati 2017 (durata meciului: 67 de minute)

· 6-3, 6-1 in turul 2 la Roland Garros 2018 (durata meciului: 70 de minute)

· 6-1, 6-3 in turul 2 la Miami 2019 (durata meciului: 63 de minute)

Cine este Taylor Townsend?

O jucatoare americana in varsta de 23 de ani, care este profesionista inca din anul 2012. Are 1.70 inaltime, fiind cu doar 2 cm mai inalta decat Simona Halep si cantareste 77 kg, cu 17 mai mult decat Simona.

Townsend este o tenismena stangace, foarte competitiva si se simte confortabil atunci cand dicteaza punctele cu forehandul. Nu exceleaza la reverul executat cu doua maini si nici la deplasarea in teren, dar isi poate impune superioritatea prin forta loviturilor si prin serviciu.

Cea mai buna clasare a sa in clasamentul WTA de simplu a fost locul 61. Pana in prezent, Townsend a castigat 1,740,507 dolari din tenis.

Taylor Townsend a fost numarul 1 ITF la Junioare

Taylor Townsend a terminat anul 2012 din postura de campioana mondiala ITF la junioare, dupa ce a reusit sa castige turneul de la Australian Open destinat Junioarelor atat la simplu, cat si la dublu.

Tot in 2012, Townsend a fost in lumina reflectoarelor, cu ocazia unui scandal izbucnit intre Asociatia Americana de Tenis si ea. Reprezentantii USTA nu au vrut sa ii ofere wild-card pentru a participa pe tabloul principal la US Open, motivand ca Townsend ar avea probleme cu greutatea corporala.

Tactic si tehnic, Simona Halep are toate atuurile

Simona Halep este net superioara adversarei sale de astazi avand in vedere fiecare dintre loviturile care alcatuiesc arsenalul unei jucatoare de tenis. Singurul capitol la care Halep si Townsend sunt apropiate valoric este lovitura de slice, un procedeu tenisistic utilizat mai rar de Simona.

Ca deplasare in teren si ca complexitate a jocului, Simona este superioara, la fel cum este si in ceea ce priveste inteligenta tactica.

Chiar si vremea ar putea fi de partea Simonei, meciul urmand sa inceapa in jurul orei 14:30 in SUA, cand se anunta o temperatura de 27 de grade celsius. Caldura ar veni in avantajul Simonei, care este obisnuita cu aceste conditii si, in plus, are un raport inaltime-greutate mai echilibrat, astfel incat va resimti efortul mai putin decat oponenta sa.

„Vreau sa inchid punctele mai repede, daca este posibil. Vreau sa simt mingea, sa controlez punctul de pe fundul terenului, iar apoi sa devin agresiva, nu doar sa raman pe linia de fund si sa ma apar. Lucrez la mai multe lucruri, iar atitudinea este cel mai important aspect. Simt ca m-am imbunatatit destul de mult in acest sens,” a spus Simona Halep in ultimul interviu dinaintea acestui meci.

Halep vs. Townsend se joaca pe Arthur Ashe si va incepe, cel mai probabil, in jurul orei 21:30, ora Romaniei. Invingatoarea dintre Halep/Townsend va juca in turul al treila cu Sorana Cirstea / Aliona Bolsova.