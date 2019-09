Bianca Andreescu in sferturi la US Open! Jucatoarea cu origine romana a razbunat-o pe Halep dupa un meci care a durat 2 ore  

Surpriza tenisului mondial, Bianca Andreescu (15 WTA) a eliminat-o pe Taylor Townsend (116 WTA) din optimile de finala US Open dupa o victorie in 3 seturi (6-1, 4-6, 6-2)

Jucatoarea canadiana cu origine romana, Bianca Andreescu surprinde din nou, dupa ce a reusit sa se califice in sferturile de finala de la US Open. Andreescu este surpriza turneului, dupa ce a eliminat unul din fostii lideri mondiali, Caroline Wozniacki (19 WTA) si s-a impus si in fata jucatoarei care a scos-o pe Halep din circuit.

Doua ore i-au trebuit romancei sa se impuna in fata americancei, timp in care a pierdut un set, insa jucatoarea de 19 ani a facut fata serviciului lui Townsend si i-a anihilat strategiile.

"Cred ca mi-am pastrat calmul. Cred ca acesta este unul dintre lucrurile pe care le-am invatat astazi. Daca raman calma si cat de pozitiva pot, cred ca multimea nu ma poate invinge", a declarat Andreescu dupa meci in urma reactiei negative a suporterilor americani.

In sferturile de finala, Andreescu o va intalni pe Elise Mertens (25 WTA) cu care nu a avut nicio confruntare pana in prezent. Prestatiile sale au facut-o sa devina una dintre principalele favorite la castigarea turneului, dupa eliminarile neasteptate ale lui Barty si Osaka.