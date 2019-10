Nadal nu va participa la turneul Masters 1000 de la Shanghai! Care sunt motivele absentei campionului de la US Open

Din articol Cum arata restul sezonului 2019 pentru Rafael Nadal

Rafael Nadal nu va participa la turneul Masters 1000 de la Shanghai.

Cotidianul spaniol AS a confirmat absenta campionului US Open 2019 de la penultimul turneu Masters 1000 al anului. Lipsa lui Rafa este motivata din doua parti, una medicala, Nadal avand dureri la mana, iar cealalta personala, nunta lui cu Francesca Perello fiind programata curand, pe 19 octombrie.

Turneul ATP de la Shanghai se va desfasura intre 5-13 octombrie.

Cum arata restul sezonului 2019 pentru Rafael Nadal

Neparticipand la Shanghai, Rafael Nadal va urma sa joace la maximum 3 turnee in acest an.

• Primul ar putea fi competitia Masters 1000 de la Paris, ultima de acest calibru al anului (29 octombrie – 4 noiembrie).

• A doua oportunitate de joc a lui Rafa va fi Turneul Campionilor de la Londra, care va fi programat pentru intervalul 10-17 noiembrie.

• Ultima competitie oficiala pe care Rafael Nadal o ia in calcul pentru restul stagiunii este Cupa Davis 2019, care va avea loc la Madrid in perioada 18-24 noiembrie.

Rafael Nadal a castigat Roland Garros si US Open in acest an, este locul 2 ATP si va ramane pe a doua pozitie, in cel mai probabil caz, si dupa turneul de la Shanghai.

Pentru a-si mentine prima pozitie in clasament, Novak Djokovic are nevoie sa indeplineasca unul dintre urmatoarele scenarii:

- Sa castige turneul de la Tokyo (momentan in sferturi vs. Pouille)

- Sa ajunga in finala la Tokyo si sa faca tur 3 la Shanghai

- Sa ajunga in semifinale la Tokyo si sa faca sferturi la Shanghai

- Sa fie eliminat in sferturi la Tokyo, dar sa ajunga pana in semifinale la Shanghai.

Nadal are in prezent nu mai putin de 19 titluri de mare slem castigate, aflandu-se pe locul al doilea in clasamentul celor mai titrati tenismeni din istorie la acest aspect.

Top 5 cei mai titrati tenismeni din istorie

1. Roger Federer, Elvetia – 20 de titluri de mare slem

2. Rafael Nadal, Spania – 19 titluri de mare slem

3. Novak Djokovic, Serbia – 16 titluri de mare slem

4. Pete Sampras, Statele Unite ale Americii – 14 titluri de mare slem

5. Bjorn Borg, Suedia – 11 titluri de mare slem