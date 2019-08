US OPEN, ZIUA 4: La ce ore vor juca Ana Bogdan, Simona Halep, Sorana Cirstea si Marius Copil

Ploaia din a treia zi de concurs de la US Open a reconfigurat drastic programul zilei a patra de la Flushing Meadows.

Programul romanilor implicati azi in turneu va incepe inca de la ora 18:00 si ar putea dura mult dupa miezul noptii.

Ana Bogdan, Simona Halep, Sorana Cirstea si Marius Copil vor juca toti meciurile din turul al doilea de pe tablourile de simplu.



Programul romanilor in turul al doilea la US Open, ziua 4

Ziua va incepe cu Ana Bogdan deschizand seria meciurilor de pe terenul 8. Partida dintre Petra Martic, numarul 22 WTA si Ana Bogdan, numarul 152 WTA, va incepe de la ora 18:00. Petra o conduce pe Ana cu 3-0 la scorul intalnirilor directe, insa ultimul meci a fost si cel mai echilibrat, Bogdan reusind sa castige un set.



Urmatoarea jucatoare romanca in prim-plan va fi Sorana Cirstea, care are programat al doilea meci de pe terenul 11. Dupa confruntarea Cuevas-Majchrzak, Cirstea va intra pe teren impotriva spanioloaicei Aliona Bolsova, numarul 100 WTA. Sorana este condusa cu 1-0 la scorul intalnirilor directe cu Bolsova. In caz de victorie, Sorana Cirstea se va duela cu Simona Halep / Taylor Townsend in turul al treilea.



Probabil in acelasi timp in care Sorana Cirstea va lupta pentru calificare, Simona Halep va pasi pentru prima oara la aceasta editie a US Open pe Stadionul Arthur Ashe, pentru un meci oficial. Simona va incepe meciul cu Townsend dupa ora 21:00 si are toate motivele sa spere la o victorie, avand un palmares categoric favorabil in fata americancei, 3-0.

Marius Copil vs. Gael Monfils se joaca dupa miezul noptii



Dupa ce l-a invins pe Ugo Humbert in 5 seturi, pe Marius Copil il asteapta un nou duel de foc cu un alt jucator de origine franceza. Gael Monfils, numarul 13 ATP l-a invins in 3 seturi pe Albert Ramos-Vinolas si il asteapta pe Copil pe terenul al 17-lea pentru prima intalnire directa dintre cei doi.



Va fi ultimul meci pe terenul 17, care programeaza azi 4 partide: Van Uytvanck vs. Wang, Wawrinka vs. Chardy, Cornet vs. Bencic si Monfils vs. Copil, astfel ca duelul ar putea incepe candva dupa ora 02:00 dimineata.

In caz de victorie, Copil se va duela in turul 3 cu Laaksonen / Shapovalov.