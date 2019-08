Sorana Cirstea a produs SURPRIZA in turul 1 la US Open! Victorie fantastica pentru romanca: peste cine da in turul secund

Sorana Cirstea a reusit sa surprinda in turul 1 la US Open.

Sorana Cirstea a reusit o victorie mare, izbutind sa o elimine in primul tur la US Open pe Katerina Siniakova, numarul 37 WTA, scor 7-5, 6-2, dupa o ora si 23 de minute de joc. In turul 2, Sorana va juca cu Bolsova Zadoinov, care a surprins, trecand de semifinalista de la Wimbledon, Barbora Strycova.

In cazul in care Simona Halep va trece de Taylor Townsend, iar Sorana Cirstea, de Bolsova Zadoinov, cele doua romance se vor intalni direct in turul 3.

Halep vs. Cirstea in turul 3, la un pas sa se intample

Sorana a fost foarte eficienta la convertirea mingilor de break in meciul cu Siniakova, facand break de 5 ori din 7 oportunitati posibile. De cealalta parte, Siniakova a fructificat doar 2 din 7 sanse de break.

Cirstea, in prezent numar 106 WTA, a lovit de 16 ori direct castigator, in vreme ce Siniakova de 15, insa diferenta majora s-a sesizat la capitolul greselilor nefortate, unde romanca a comis 17, pe cand cehoaica 29.

Meciul din turul 2 dintre Sorana Cirstea vs. Bolsova Zadoinov se va juca joi, 29 august. Se incheie astfel o zi secunda de concurs la US Open unde 3 romani au obtinut victorii impresionante: Simona Halep, in 3 seturi cu Gibbs, Marius Copil, in 5 cu Humbert si Sorana Cirstea, in minimum de seturi cu Siniakova.