Jucatoarea care a eliminat-o pe Simona Halep de la US Open, criticata pentru fizicul ei: "E supraponderala, sa faca ceva!"

Fosta campioana la US Open in 2015, Flavia Pennetta a facut declaratii cu privire la fizicul lui Taylor Townsend, jucatoarea care a eliminat-o pe Simona Halep in turul secund al acestei editii de la Flushing Meadows.

Italianca a declarat ca a fost surprinsa de capacitatea de efort a americancei si i-a transmis indirect sfatul de a gasi o solutie cu privire la fizicul sau, care, in opinia Flaviei, momentan nu este adaptat optim pentru cele mai bune rezultate in tenisul profesionist.

Flavia Pennetta despre Taylor Townsend: „Nu trebuie sa ne rusinam cand spunem ca e supraponderala, pentru ca e.”

“Am jucat cu Taylor Townsend in anul in care am castigat Indian Wells (n.r. 2014) si m-a socat pentru ca nu intelegeam si inca nu inteleg cum reuseste sa urce la fileu de o suta de ori pe meci cu fizicul pe care il are. Nu trebuie sa ne rusinam cand spunem ca e supraponderala, pentru ca e. Daca ar reusi sa gaseasca o solutie pentru fizicul sau ar fi intr-adevar o jucatoare foarte puternica,” a spus Pennetta pentru UbiTennis.

Flavia Pennetta a invins-o pe Simona Halep in semifinalele US Open 2015, inainte de a o infrange si pe Roberta Vinci in finala. Acea editie a Openului American a insemnat cel mai lung traseu la Flushing Meadows deopotriva pentru Flavia Pennetta si pentru Simona Halep.