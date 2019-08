US OPEN 2019: La ce ore vor juca Simona Halep, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu

Afla aici programul zilei pentru romance la US Open 2019!

Prima zi la US Open a adus Romaniei o calificare si o eliminare. Ana Bogdan a invins-o pe Harriet Dart, bifand a patra victorie consecutiva fara set pierdut, in vreme ce Monica Niculescu s-a inclinat in fata tinerei ucrainence Dayana Yastrmeska, in 3 seturi.



A doua zi de concurs propune nu mai putin de 3 romance implicate in meciuri pe tabloul de simplu feminin. Este vorba despre Simona Halep, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu.



La ce ore vor juca Simona Halep, Mihaela Buzarnescu si Sorana Cirstea



• Mihaela Buzarnescu vs. Andrea Petkovic, ora 18:00.





Prima dintre cele 3 va fi Mihaela Buzarnescu, numarul 129 WTA, care o va avea ca oponenta pe germanca Andrea Petkovic, numar 88 WTA.



Cele doua se vor intalni in primul meci programat pe terenul 13, de la ora 18:00. Va fi prima intalnire directa intre cele doua.



Ambele vin la US Open dupa o infrangere in 3 seturi: Buzarnescu a cedat in fata Annei Blinkova, la Bronx Open, iar Petkovic a pierdut cu Giorgi, la acelasi turneu.



Invingatoarea dintre Buzarnescu / Petkovic va juca in turul secund cu Denisa Allertova / Petra Kvitova.



• Simona Halep vs. Nicole Gibbs, nu inainte de ora 20:00





Simona debuteaza la US Open 2019 nu inainte de ora 20:00, intrucat este programata a doua pe Arena Louis Armstrong. Cele doua vor intra pe teren dupa un meci care se anunta palpitant si lung intre tinerii in voga Stefanos Tsitsipas, numar 8 ATP si Andrey Rublev, numar 43 ATP. Meciul baietilor va incepe la ora 18:00 si este foarte probabil sa nu se incheie in minimum de seturi, prin urmare durata estimata a partidei este de aproximativ minim doua ore si jumatate.



Simona Halep, numar 4 WTA va urmari sa obtina cea de-a doua victorie consecutiva impotriva americancei Nicole Gibbs, pe care a mai invins-o cu 2-0 la seturi la Shenzhen, China, in 2018.



Nicole Gibbs, numar 135 WTA este una dintre pierzatoarele norocoase din calificari, care au primit acces pe tabloul principal in ciuda faptului ca nu au obtinut cele 3 victorii necesare.



Halep / Gibbs va juca in turul al doilea cu Townsend / Kozlova.



• Sorana Cirstea vs. Katerina Siniakova, dupa ora 02:00





Sorana Cirstea si Katerina Siniakova vor avea mult de asteptat pana sa intre pe teren. Meciul lor este programat al patrulea si, totodata, ultimul pe terenul al 11-lea. Inainte de Cirstea vs. Siniakova, terenul 11 va gazdui confruntarile dintre Berrettini vs. Gasquet, Collins vs. Hercog si Schwartzman vs. Haase.



Sorana Cirstea, numar 106 WTA o conduce pe Katerina Siniakova, numarul 37 WTA cu 2-0 la scorul intalnirilor directe.

In cazul in care va face 3-0, Sorana Cirstea o va intalni in turul al doilea pe castigatoarea confruntarii dintre Strycova si Bolsova Zadoinov.



Meciurile Simonei Halep, Soranei Cirstea si Mihaelei Buzarnescu de la US Open 2019 vor fi transmise pe sport.ro.