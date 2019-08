US OPEN 2019: Cum a reusit Simona Halep sa castige primul meci dupa trei ani la New York! CRONICA victoriei cu Nicole Gibbs

Citeste aici cronica victoriei Simonei Halep din turul 1 de la US Open, cu Nicole Gibbs.

Autor: Marcu Czentye





Este setul 3, iar dupa o ora si 50 de minute de joc, Simona loveste mingea cu o sete care ar fi implantat-o in zgura de la Paris. La New York insa, conditiile sunt diferite: mingea paraseste solul cu o viteza mai mare decat calculeaza Gibbs, care rateaza de putin deopotriva lovitura si calificarea in turul secund. Este victorie pentru Simona Halep, prima la Flushing Meadows in ultimii 3 ani, un succes obtinut in aproape doua ore de munca haotica si prea putin lucida din partea Simonei. Lucruri normale, totusi, vorbim despre un tur 1 la ultimul turneu de mare slem al anului, abordat de toata lumea cu mai putine rezerve de energie fizica si psihica decat ne-ar placea sa credem.

Simona Halep – Nicole Gibbs a inceput in maniera scontata, cu Simona impresionand din start cu backhandul din alergare. Nimic nou, dar intru totul spectaculos. Halep a inceput sa grabeasca jocul, pozitiv, executand forehanduri dupa forehanduri cu mingea in urcare, atacand metronomic reverul lui Gibbs si neezitand sa pedepseasca bolta exagerata a mingilor expediate de Gibbs. Era 3-1, iar partida nu ocolea definitia normalitatii. Insa au intervenit intai o scurta nereusita, apoi o dubla greseala, mai apoi cateva slice-uri corect jucate de Nicole, iar tabela s-a echilibrat la loc.

Dar Simona n-a vrut sa intre in ritmul lui Gibbs, iar cum nici Gibbs n-a vrut sa intre in ritmul Simonei, s-a produs un prim set de mare calitate, cu puncte lungi, de care s-au bucurat nu doar fanii celor doua, ci si privitorul neutru.

Lovind mingi dupa mingi cu o forta pe care n-am mai intrevazut-o la Halep de la Australian Open 2018 incoace, Simona a inceput sa transeze punctele cu forehandul. Dreapta inversa a functionat impecabil, iar cea in lung de linie din alergare a produs cele mai spectaculoase lovituri direct castigatoare. Sigur, setul nu se putea incheia decat cu o doza de suspans specifica Simonei, ea izbutind sa isi adjudece setul abia la a cincea oportunitate de set si decat cu un backhand in lung de linie, care punea capat primei manse, 6-3, dupa 40 de minute.

Totul s-a complicat in setul doi, care a inceput cu Simona servind. Doar ca Simona din setul 1 disparuse. Ramasese pe scaunul de odihna. Avea sa revina abia pe finalul setului doi, sporadic. Absent-minded, cum ar spune englezii, moale in intentii si retrasa prea mult in spatele liniei de fund, Simona a invitat-o pe Gibbs sa isi etaleze tenisul sau bun, iar americanca nu a spus „nu” acestei ocazii. Profitand de jocul de picioare incetinit considerabil al Simonei Halep, Nicole s-a desprins la 5-2. Faptul ca Simona a incercat sa grabeasca victoria a costat-o, prelungindu-i efortul, si chiar daca romanca trebuie laudata pentru cele 6 mingi de set salvate, jocul variat al lui Gibbs avea in cele din urma sa egaleze scorul seturilor.

Era 1-1 la seturi, dupa o ora si 22 de minute, iar Simona se afla la un set distanta de a treia infrangere consecutiva in primul tur la US Open. Presiune? Multa! Pofta de revenire? Si mai multa!

Daca pauza dintre seturile 1 si 2 a fost daunatoare pentru Simona, cea dinainte de setul decisiv a fost cel mai bun sfetnic pe care l-ar fi putut avea. Halep a iesit pe teren in setul al treilea tunand si fulgerand lovituri puternice, plasate, care au amintit de partida nebuna cu Lauren Davis din turul 3 de la AO 2018. Simona a continuat sa zdrobeasca apararea impresionanta a americancei cu forehandul, iar intre timp reverul ei a revenit la parametrii optimi.

Impartindu-si alternativ perioadele de luciditate, Halep si Gibbs au oferit un meci captivant, caracteristic circuitului WTA, dar o partida care pune la indoiala nivelul de adaptabilitate in timp real al Simonei din punct de vedere tactic. Suprafata nu este favorabila jocului sau, din punct de vedere tactic, iar Simona are nevoie sa isi perfectioneze eficienta – poate face asta rupand ritmul mai des, intrand in teren constant si executand scurtele mai corect - pe acest hard mai rapid, care i-a fost intotdeauna mai dificil decat hard-ul de la Melbourne.

Simona bifeaza asadar, in descatusare, prima victorie in ultimii 3 ani la US Open. Urmeaza Taylor Townsend in turul al doilea, o jucatoare cu gabarit, pe care Simona o poate invinge mai usor decat pe Gibbs atat timp cat va fi consecventa in a-si aplica planul de joc vazut in setul 1 si 3, anume jocul ofensiv, in care intra in teren si incepe sa dicteze punctele, plimbandu-si oponenta stanga-dreapta.

Simona Halep va juca cu Taylor Townsend joi. O conduce pe americanca cu 3-0 la scorul intalnirilor directe.