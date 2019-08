AVANCRONICA US OPEN 2019 | Cel mai imprevizibil turneu de Grand Slam din acest an pe tabloul feminin! Cine e in forma si are mari sanse la trofeu: situatia Simonei Halep

Urmarim si comentam impreuna cele mai frumoase meciuri de la US Open 2019 pe www.sport.ro!

Ca in fiecare an, US Open este cel mai imprevizibil grand slam al anului, intrucat jucatoarele simt oboseala aferenta finalului de sezon tenisistic. La acest aspect natural si recurent se adauga echilibrul nefiresc din anul 2019, ale carui prime 18 turnee au fost castigate de 18 jucatoare diferite. Mai mult decat atat, Australian Open, Roland Garros si Wimbledon s-au incheiat avand nume de invingatoare diferite: Naomi Osaka, Ashleigh Barty si Simona Halep.

Cine sunt favoritele la castigarea Openului American din acest an?

US Open a publicat in cursul saptamanii trecute lista oficiala a capilor de serie de pe tabloul feminin. Simona Halep este cotata cu sansa a patra la castigarea turneului.

1. Naomi Osaka, Japonia

2. Ashleigh Barty, Australia

3. Karolina Pliskova, Cehia

4. Simona Halep, Romania

5. Elina Svitolina, Ucraina

6. Petra Kvitova, Cehia

7. Kiki Bertens, Olanda

8. Serena Williams, Statele Unite ale Americii

9. Aryna Sabalenka, Belarus

10. Madison Keys, Statele Unite ale Americii

Cine e in forma inainte de US Open 2019?

Majoritatea jucatoarelor din top 10 WTA au oscilat semnificativ din punctul de vedere al rezultatelor in ultima luna, insa Madison Keys a fost un reper in ceea ce priveste stacheta nivelului de joc.

Madison Keys

S-a impus la Cincinnati, primul turneu Premier 5 castigat in cariera, dupa victoria in fata Svetlanei Kuznetsova in finala, scor 7-5, 7-6. De notat ca Madison a revenit in ambele seturi din ultimul act de la scorul de 5-3 pentru rusoaica, dovedindu-si rezilienta psihologica. Keys a avut rezultate foarte bune pe hard in ultimii ani, cu precadere la US Open, unde a ajuns in finala in 2017 si in semifinale in 2018. Are un procentaj de 73% al victoriilor raportat la totalul de meciuri jucate la Flushing Meadows.

Tragerea la sorti nu a favorizat-o pe Madison Keys. In cel mai probabil scenariu, americanca o va infrunta pe Elina Svitolina / Venus Williams in optimile de finala, iar in caz de victorie s-ar duela cu Pliskova in sferturi.

Karolina Pliskova

Cehoaica este o alta tenismena intr-o forma decenta in aceste zile. A ajuns in sferturi la Toronto si Cincinnati si va fi greu de doborat, in conditiile in care forehandul ei naprasnic, la fel ca serviciul sau metronomic dobandesc o eficienta enorma pe o suprafata dura de joc.

Pliskova a facut finala la US Open, in 2016 si a ajuns pana in faza sferturilor de finala in 2017, respectiv 2018. 2019 va fi al zecelea an consecutiv in care Pliskova joaca pe tabloul principal la New York City.

Bianca Andreescu

Andreescu debuteaza la US open, unde a pierdut in primul tur al calificarilor in ultimii doi ani. Vine la Flushing Meadows dupa ce s-a impus in turneul de la Toronto, dupa o finala foarte scurta in care Serena Williams s-a retras din cauza unor spasme musculare.

Canadianca de origine romana a suferit si ea din punct de vedere medical in acest an, experimentand dureri intense la umarul drept, factor potential decisiv in sens negativ pentru o jucatoare dreptace.

Bianca Andreescu se afla pe partea de tablou a Simonei Halep. Cele doua s-ar putea intalni in optimile de finala, atat timp cat ambele vor trece cu brio peste prima saptamana a competitiei.

Nici Serena Williams ori Svetlana Kuznetsova nu se situeaza rau din perspectiva formei recente. Serena a ajuns in finala la Wimbledon si Toronto, in vreme ce Svetlana Kuznetsova s-a calificat in finala de la Cincinnati. Rusoaica traieste a doua tinerete in tenisul feminin si ramane de vazut cat de bine va putea gestiona Simona Halep un eventual duel in sferturile de finala. Spre deosebire de Simona, Svetlana Kuznetsova are in palmares un titlu la US Open, adjudecat in 2004.

Jucatoare de urmarit

Cori Gauff

La doar 15 ani, bifeaza a doua participare la un turneu de mare slem de senioare. A ajuns in optimi la Wimbledon in acest an, unde a fost eliminata de Simona Halep. Pentru a putea juca aici, Coco Gauff a primit un wild-card din partea organizatorilor Openului American. De retinut ca avem de a face in cazul lui Gauff cu un talent iesit din comun, sportiva de 15 ani reusind sa o invinga pe Venus Williams in acest an la Wimbledon.

Simona Halep

Forma Simonei este pusa sub semnul intrebarii de neajunsurile fizice pe care le-a acuzat la turneele de la Montreal si Cincinnati, unde a iesit in sferturi, respectiv optimi. In ultimele zile insa Halep s-a antrenat in ritm normal si a lucrat pentru a-si dezvolta tonusul muscular, despre care spunea in urma cu 10 zile ca este insuficient pentru ritmul competitional al unui turneu de mare slem.

In ciuda tuturor asteptarilor venite din partea suporterilor sai, Simona Halep poate sta linistita avand in vedere ca mai are numai 21 de puncte de aparat in aceasta parte finala a stagiunii 2019.

Halep a fost eliminata in primul tur la US Open in 2018, de catre Kaia Kanepi.

Tragerea la sorti: Serena Williams vs. Maria Sharapova in primul tur!

Speculatiile privind trucarea tragerii la sorti de la US Open au fost inlaturate odata cu publicarea listei meciurilor din primul tur in acest an. Blockbuster-ul turneului va avea loc devreme, chiar in prima zi de concurs, cand Serena Williams va juca impotriva Mariei Sharapova pe Stadionul Arthur Ashe, marti dimineata de la ora 02:00.

Maria Sharapova este condusa cu un neverosimil 19-2 la scorul intalnirilor directe. Ultima victorie a Sharapovei in fata Serenei dateaza din 2004. De atunci, Serena a bifat 18 victorii consecutive cu rusoaica, ultimul meci desfasurandu-se in 2016 la Australian Open.

In plus, Serena va avea de partea sa si publicul, care o va incuraja – in ciuda presiunilor facute la adresa arbitrilor din circuit - in campania sa de a-i egala recordul istoric al lui Margaret Court in clasamentul turneelor de grand slam castigate (24, fata de 23, ale Serenei).

TRASEU VIRTUAL SERENA WILLIAMS

Tur 1: Maria Sharapova

Tur 2: Timea Baczinsky

Tur 3: Su-Wei Hsieh

Optimi: Anastasija Sevastova / Petra Martic

Sferturi: Angelique Kerber / Ashleigh Barty

Semifinale: Karolina Pliskova / Madison Keys / Elina Svitolina

Finala: Naomi Osaka / Simona Halep / Petra Kvitova / Garbine Muguruza

TRASEU VIRTUAL SIMONA HALEP

Tur 1: Nicole Gibbs

Tur 2: Katerina Kozlova

Tur 3: Sorana Cirstea / Katerina Siniakova / Barbora Strycova

Optimi: Bianca Andreescu / Caroline Wozniacki / Lesia Tsurenko

Sferturi: Sloane Stephens / Petra Kvitova / Jelena Ostapenko

Semifinale: Naomi Osaka / Kiki Bertens

Finala: Elina Svitolina / Serena Williams / Ashleigh Barty / Madison Keys

Simona va incepe US Open cu un meci care se anunta facil, impotriva lui Nicole Gibbs, jucatoare impotriva careia Simona a mai jucat, castigand la Shenzhen in 2018. Primul meci dificil se anunta in turul 3, unde Simona ar putea juca cu Barbora Strycova, semifinalista la Wimbledon in acest an si numar 1 WTA in proba de dublu. Parcursul Simonei se va ingreuna incepand din optimi, cand Simona s-ar putea duela cu Bianca Andreescu ori Caroline Wozniacki. Un alt meci intens ar putea surveni in sferturi, unde o va astepta, cel mai probabil, Sloane Stephens. In semifinale, Halep ar juca cu Osaka – campioana en-titre – sau Bertens, urmand ca o posibila prima finala la US Open sa se dispute impotriva Serenei Williams ori Karolinei Pliskova.

Desigur, aceste calcule pot suferi socuri majore, luand in considerare miriada de rezultate impresionante si neasteptate din circuitul feminin in istoria recenta a turneului de la US Open.

TRASEU VIRTUAL NAOMI OSAKA

Tur 1: Anna Blinkova

Tur 2: Magda Linette

Tur 3: Coco Gauff / Suarez Navarro

Optimi: Belinda Bencic

Sferturi: Viktoria Azarenka / Kiki Bertens

Semifinale: Simona Halep / Petra Kvitova / Sloane Stephens

Finala: Elina Svitolina / Serena Williams / Ashleigh Barty

Campioana en-titre nu va avea nici ea un parcurs usor la US Open. Japoneza s-a retras din turneul de la Cincinnati, acuzand probleme medicale la piciorul stang. „Ma simt mai bine. As spune ca sunt genul de om care se vindeca repede, asa ca ma bazez pe asta. Sunt aici si ma simt atat de sanatoasa pe cat as putea fi,” a spus Naomi Osaka pentru usopen.org. Din ultimele declaratii oferite de Osaka reiese insa un ton de tristete care s-ar putea materializa intr-o noua retragere prematura a niponei, in cazul in care problemele sale de la picior nu se vor ameliora.

Meciuri interesante in primul tur

• Serena Williams vs. Maria Sharapova

• Angelique Kerber vs. Kristina Mladenovic

• Johanna Konta vs. Daria Kasatkina

• Shuai Zhang vs. Venus Williams

• Sofia Kenin vs. Coco Vandeweghe

Traseul virtual al romancelor prezente in competitie

Romania va avea 5 reprezentante pe tabloul principal: Simona Halep, Monica Niculescu, Sorana Cirstea, Mihaela Buzarnescu si Ana Bogdan

Simona Halep, numar 4 WTA pleaca cu prima sansa pentru cel mai lung traseu al unei romance la editia 2019 a Openului American. Celelalte romance vor avea parte de trasee virtuale mult mai complicate, dupa cum urmeaza:

TRASEU VIRTUAL MONICA NICULESCU, NR. 105 WTA

Tur 1: Dayana Yastremska

Tur 2: Monica Puig / Rebecca Peterson

Tur 3: Elina Svitolina / Venus Williams

Optimi: Madison Keys / Sofia Kenin

TRASEU VIRTUAL SORANA CIRSTEA, NR. 106 WTA

Tur 1:Katerina Siniakova

Tur 2: Barbora Strycova / Bolsova Zadoinov

Tur 3: Simona Halep

Optimi: Bianca Andreescu / Caroline Wozniacki

TRASEU VIRTUAL MIHAELA BUZARNESCU, NR. 129 WTA

Tur 1: Andrea Petkovic

Tur 2: Petra Kvitova / jucatoare din calificari

Tur 3: Elise Mertens / Kristyna Pliskova

Optimi: Sloane Stephens / Svetlana Kuznetsova / Garbine Muguruza

TRASEU VIRTUAL ANA BOGDAN, NR. 152 WTA

Tur 1: Harriet Dart

Tur 2: Petra Martic

Tur 3: Anastasija Sevastova

Optimi: Serena Williams

Stiati ca...?

• Cel mai bun rezultat al australiencei Ashleigh Barty la US Open este turul 4, unde a ajuns in 2018. In acest an, Barty va juca cu Angelique Kerber, in cazul unei noi calificari in optimi.

• Serena Williams este cea mai titrata jucatoare prezenta in acest an la US Open. Are in palmares 23 de titluri de mare slem, dintre care 6 obtinute la New York City.

• Cel mai bun rezultat al Simonei Halep la US Open il reprezinta semifinala pierduta in fata Flaviei Pennetta, in 2015.

• Castigatoarea US Open 2019 va primi un cec in valoare de 3.850.000 de dolari si 2000 de puncte in clasamentul WTA.

• Simona Halep ar putea reveni pe primul loc in clasamentul WTA, in cazul in care va castiga turneul, iar Ashleigh Barty si Karolina Pliskova nu se vor califica in semifinale, respectiv in finala.

Programul romancelor in primul tur la US Open

Ana Bogdan va fi jucatoarea din Romania care va sparge gheata la US Open 2019. Bogdan s-a calificat pe tabloul principal dupa 3 victorii consecutive in calificari.

• Ana Bogdan vs. Harriet Dart – luni, 26 august, ora 18:00, primul meci pe terenul 14 (va fi prima intalnire directa intre cele doua)

• Monica Niculescu vs. Dayana Yastremska – luni, 26 august, nu inainte de ora 19:30, al doilea meci pe terenul 4 (va fi prima intalnire directa intre cele doua)

• Mihaela Buzarnescu vs. Andrea Petkovic – marti, 27 august, ora 18:00, primul meci pe terenul 13 (va fi prima intalnire directa intre cele doua)

• Simona Halep vs. Nicole Gibbs – marti, 27 august, nu inainte de ora 20:00, al doilea meci pe Arena Louis Armstrong (1-0 H2H)

• Sorana Cirstea vs. Katerina Siniakova – marti, 27 august, dupa miezul noptii, ultimul meci pe terenul 11 (2-0 H2H)