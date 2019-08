SIMONA HALEP LA US OPEN | "Pot sa sper la acest turneu?!" Reactia Simonei dupa meciul incredibil cu Gibbs! Ce a spus dupa calificarea in turul 2

Simona Halep a invins-o pe Nicole Gibbs cu 6-3, 3-6, 6-2 in turul 1 de la US Open.

Simona Halep: "Pot sa sper la acest turneu?!"

"Ma simt bine ca m-am intors aici, nu am simtit ca joc impotriva unei americance. Am putut sa lupt datorita acestui public fantastic. A fost un meci dur, ea a jucat mult mai bine in setul al doilea, in timp ce eu am simtit ca nu mai am la fel de multa energie.

M-am resetat apoi in plan mental, am reusit sa castig setul decisiv. Pot sa visez din nou la acest turneu?

Nu e usor, fiecare Grand Slam e complicat, dar incerc sa iau fiecare meci in parte. Ma bucur ca am reusit sa castig aici dupa 3 ani, pentru ca la ultimele prezente aici pierdusem in primul tur", a spus Simona Halep dupa ce a invins-o pe Nicole Gibbs.