US OPEN 2019 | Simona Halep a scapat de una dintre cele mai grele adversare de pe partea ei de tablou! Surpriza mare: Muguruza, out!

Muguruza e out de la US Open.

Surpriza la US Open: Garbine Muguruza, numarul 25 WTA a parasit competitia inca din turul inaugural. Jucatoarea iberica a pierdut in fata americancei Alison Riske, numarul 36 WTA, scor 6-2, 1-6, 3-6, dupa doua ore si 4 minute de joc.

Alison Riske a fost prolifica in ceea ce priveste loviturile direct castigatoare, trimitand 39, fata de 24 ale Muguruzei. A fost, in acelasi timp, un meci in care s-a gresit enorm de ambele parti, lucru firesc pentru un meci de tur unu, Riske si Muguruza comitand 37, respectiv 36 de greseli nefortate.

Cea mai buna performanta a Garbinei Muguruza la Openul American raman optimile de finala atinse in anul 2017.

Muguruza era pe jumatatea de tablou a Simonei Halep

Eliminarea prematura a ibericei inseamna un potential traseu mai usor pentru Simona Halep, in cazul unei serii de meciuri solide facute de romanca.

Simona Halep vs. Nicole Gibbs va incepe dupa ora 21:00, imediat dupa incheierea meciului dintre Stefanos Tsitsipas si Andrey Rublev.