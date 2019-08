(P) Simona Halep la US Open - Care sunt sansele campioanei noastre sa faca senzatie in SUA?

Pe 26 august incepe turneul de Grand Slam US Open, continuatorul celei mai vechi competitii de tenis din lume, US National Championship. Fondul de premiere din acest an este de 57,24 de milioane de dolari, iar Simona Halep se afla printre favorite.

La editia 2019 vor participa toate jucatoarele de top. Organizatorii au anuntat lista favoritelor competitiei feminine, care este deschisa de Naomi Osaka:

1. Naomi Osaka

2. Ashleigh Barty

3. Karolina Pliskova

4. Simona Halep

5. Elina Svitolina

6. Petra Kvitova

7. Kiki Bertens

8. Serena Williams

Lista favoritelor bookmakerilor este diferita de cea a organizatorilor. Casele de pariuri online o „vad” pe sportiva romanca in postura de favorita numarul 2, in timp ce prima favorita este Serena Williams. Favorita nr. 6 este jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, care a invins-o recent in finala de la Toronto chiar pe Serena Williams.

1. Serena Williams – cota 6.00

2. Simona Halep – cota 7.50

3. Ashleigh Barty – cota 9.00

4. Naomi Osaka – cota 11.00

5. Karolina Pliskova – cota 14.00

6. Bianca Vanessa Andreescu – cota 15.00

Castigatorii competitiilor masculine si feminine vor primi cate 3,85 milioane de euro, in timp ce finalistii vor primi un cec de 1,9 milioane de euro. In ceea ce priveste punctele WTA (care ne intereseaza in mod special), castigatoarea US Open va primi 2.000 de puncte, finalista – 1.300 de puncte, semifinalistele – 780, sfert finalistele – 430 de puncte. Este important de precizat ca Simona Halep nu va avea niciun punct de aparat la competitia care desfasoara in perioada 26 august-8 septembrie, intrucat in editia precedenta a fost eliminata chiar din primul tur. In schimb, toate cele trei sportive pozitionate inaintea ei in ierarhia WTA au de aparat puncte dupa evolutia din 2018: Naomi Osaka este campioana en-titre, Ashleigh Barty a jucat optimi de finala anul trecut, iar Karolina Pliskova a ajuns pana in sferturile de finala.

Pentru a redeveni liderul clasamentului WTA, romanca trebuie sa castige turneul. In acelasi timp, Ashleigh Barty nu trebuie sa ajunga in semifinale, iar Karolina Pliskova nu trebuie sa ajunga in finala.

Despre favorite, pe scurt

„Va reusi Simona Halep sa castige al doilea turneu de Grand Slam consecutiv, dupa Wimbledon?”, se intreaba presa internationala. Parerile sunt impartite, dar exista destui experti care merg pe mana Simonei, sau, mai bine zis, pe racheta ei. Romanca este apreciata pentru puterea de lupta si pentru capacitatea de a se adapta la orice suprafata, o capacitate pe care nu o avea in trecut.

Serena Williams nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este o forta. In plus, joaca pe teren propriu. Daca va castiga US Open, va egala recordul de 24 de titluri majore cucerite de Margaret Court.

Ashleigh Barty a luat o pauza de un an de la tenis cand a considerat ca este cazul, in 2015, jucand cricket la nivel profesionist. S-a intors, apoi, in sportul alb si a urcat rapid in top, gratie unui stil de joc variat. Are un sezon bun.

Naomi Osaka (Nr. 1 WTA) este campioana en-titre la US Open si Australian Open, dar jocul sau a avut de suferit dupa despartirea de antrenorul Sascha Bajin. S-a mai eliberat de tensiunea psihica atunci cand a scris o scrisoare deschisa in care si-a motivat perioada dificila.

Karolina Pliskova are un joc consistent, dar nu a reusit sa castige niciun turneu major. A ajuns in semifinale la Australian Open. Se poate lauda doar cu victorii la Roma si Eastbourne.

Bianca Andreescu este catalogata de specialisti drept una dintre cele mai talentate sportive de la aceasta editie a US Open. Acestia remarca faptul jucatoarea canadianca a castigat Rogers Cup desi abia revenise dupa o accidentare la umar.

Cu siguranta vom vedea multe meciuri de tenis spectaculoase in perioada 26 august – 8 septembrie, atat in competitia feminina, cat si in cea masculina. Vor avea de castigat chiar si pariorii care nu sunt specializati pe sportul alb. In rubricile de pe site-urile specializate, cum ar fi cota 2 zilnica pe PariuriX.com,vor gasi multe ponturi pe care sa le transforme in bani cash.