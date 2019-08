Nicole Gibbs: "Simona Halep este unul dintre idolii mei!" Reactia americancei dupa eliminarea de la US Open

Nicole Gibbs a fost eliminata de Simona Halep in primul tur la US Open, dar lucrul acesta nu a fost vizibil in atitudinea sa de la conferinta de presa de dupa meci.

Americanca a fost senina in fata jurnalistilor si le-a povestit reprezentantilor presei internationale cum s-a simtit la revenirea intr-un turneu de mare slem dupa o perioada dificila din viata sa, in care a invins cancerul.

„Intotdeauna am stiut ca sunt o luptatoare, dar sa trec prin perioada dificila din ultimele luni si sa ajung sa joc pe Louis Armstrong impotriva uneia dintre cele mai bune jucatoare din circuit imi reconfirma aceasta,” a spus Nicole Gibbs.



Nicole Gibbs, despre primirea vestii

„Am fost socata cand am auzit vestea. Mi s-a spus sa nu ma ingrijorez in legatura cu biopsia. Au crezut ca va fi benigna. Asadar, n-am anticipat vestea. Aveam emotii, dar nu ma asteptam sa fie canceroasa. Cand am primit telefonul, doctorul m-a intrebat daca pot sa vin la el, sa vorbim intre patru ochi. I-am spus ca nu si l-am rugat sa imi spuna pe loc. Mi-a spus ca e canceroasa. Din fericire, stateam jos cand am aflat vestea, altfel cred ca as fi avut nevoie sa ma asez. Apoi am fost foarte trista, pentru ca eram singura. L-am sunat imediat pe logodnicul meu si am clacat emotional. El e intotdeauna o prezenta care ma ajuta din punct de vedere emotional, dar in acel moment si el era foarte speriat"



Despre depresie si anxietate



„Depresia si anxietatea au fost absente in viata mea de cand lupt cu cancerul. Am fost surprinsa placut. Credeam ca va fi mult mai rau. Am pierdut niste kilograme. Simt uneori ca am greutatea insuficienta pentru tenis, dar acest lucru este ceva de care ma voi ocupa in curand. Cred ca m-am tinut bine din punct de vedere fizic, dar as fi putut rezista putin mai bine in al treilea set."





Despre revenirea in circuit



„A fost un privilegiu sa joc pe un asemenea teren cu o jucatoare atat de buna. M-am uitat in tribune mai mult decat de obicei. Lumea intotdeauna a ras de mine pentru ca tineam foarte mult capul in pamant, si aruncam priviri in sus, asa ca de data asta am incercat sa imi mentin postura mai buna, sa savurez atmosfera si sa ma gandesc diferit la cum abordez tenisul."





Despre conditia sa fizica



"Cred ca mi-a lipsit un pic de prospetime fizica in setul 3. Am pierdut putin din lungimea loviturilor."



„Multumesc pentru meci, Simona - esti intotdeauna eleganta. Unul dintre idolii mei din circuit. Succes in restul turneului,” i-a transmis Nicole Gibbs Simonei pe Twitter.





Thanks for the battle today @Simona_Halep - always a class act. One of my idols on tour ????????. Good luck rest of the tournament! https://t.co/cN6bTOjjt8 — Nicole Gibbs (@Gibbsyyyy) August 28, 2019

Why hello second round. Nice to see you again ???????? #usopen pic.twitter.com/cwgtnBV8cr — Simona Halep (@Simona_Halep) August 27, 2019