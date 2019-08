SIMONA HALEP US OPEN | "Voi lupta pentru asta!" Promisiunea facuta de Simona Halep dupa primul meci castigat in 3 ani la US Open! Ce vrea romanca pana la finalul anului

Simona Halep s-a intalnit cu jurnalistii prezenti la US Open la conferinta de presa de dupa victoria cu Nicole Gibbs.

Iata ce a avut de spus romanca dupa victoria sa, scor 6-3, 3-6, 6-2, consumata intr-o ora si 53 de minute de joc.

In turul al doilea, Simona Halep va juca impotriva unei alte americance, numarul 116 WTA, Taylor Townsend, care a invins-o pe Kozlova in 3 seturi.

Despre presiunea rezultatului

„Presiunea a fost greu de gestionat azi. Sa castigi un meci in 3 ani (n.r. la US Open) este destul de dificil, dar am reusit sa depasesc momentul. Am fost stresata inainte de meci, stiind ca voi juca pe acelasi teren pe care am pierdut anul trecut (n.r. cu Kanepi). Nu a fost usor, insa ma bucur ca am reusit in final sa joc mai bine decat in primele seturi. Setul al treilea a fost foarte bun”, a spus Halep.

Despre tactica aleasa

„Lui Nicole Gibbs ii place sa returneze. Astazi am lovit mingea puternic, am fost agresiva, dar in fine m-am gandit sa schimb tactica, am hotarat sa joc mai inalt, sa deschid mai mult terenul si sa servesc mai bine. Tactica a fost mai buna in setul 3, de aceea am fost capabila sa castig”, a motivat Simona.

Despre Nicole Gibbs

„Ea a fost intr-o forma buna, s-a miscat bine si a lovit puternic inapoi. Mi-a fost greu sa gestionez acele momente, dar faptul ca am castigat e tot ce am in minte acum. Se simte bine sa ma calific mai departe la US Open”, a adaugat Simona Halep.

„Primele doua seturi s-au jucat la un ritm foarte inalt si am observat ca Gibbs a obosit in al treilea set. E de inteles oboseala sa, eu am lipsit doua saptamani, si mi-a fost greu sa reintru in ritm. Gibbs a facut un efort minunat azi”, a declarat jucatoarea din Constanta.

Despre urmatoarele meciuri

„De acum, nu vom sti ce se intampla, fiecare meci va fi greu,” a spus Halep.

„Ma simt mult mai usurata acum, ca am castigat. Intotdeauna cand am avut parte de meciuri grele in primele tururi am ajuns sa joc semifinale sau sferturi. Sunt increzatoare, jocul meu e unde ar trebui, am nevoie doar de mai multa incredere la nivelul psihicului meu,” a spus Simona.

Despre revenirea pe locul 1 WTA

„Daca voi fi sanatoasa, voi da tot ce am pentru a termina anul pe locul 1 WTA. Inca am sanse, o sa lucrez pentru ele. Voi lupta,” a conchis Simona Halep.

Intre timp, Simona Halep va debuta si in proba de dublu mixt, alaturi de Horia Tecau. Cei doi ii au ca adversari pe favoritii numarul 2 la castigarea turneului mixt, anume perechea Dabrowski / Pavic.