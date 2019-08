SIMONA HALEP US OPEN 2019 | "Mai rau de atat nu poate fi!" Simona Halep a vorbit despre starea sa de sanatate inainte de startul la US Open. Ce sanse isi da la turneul american

Simona Halep a participat la ziua media de la Openul American, unde a facut ultimele declaratii oficiale inainte de startul US Open 2019.

"Nu am jucat multe meciuri inaintea US Open, asa ca increderea mea nu este la cote foarte inalte. Totusi, nu poate fi mai rau decat in ultimii 2 ani, cand am pierdut in primul tur. Ma simt sanatoasa, proaspata, gata sa incep un nou turneu", a spus Simona.

"Simt putina presiune, dar nu ma gandesc la rezultate. Sa spunem ca mi-am facut treaba pe acest an, iar acum am asteptari doar de la mine si vreau sa vad cat de buna pot fi pe terenul de joc. Vreau sa ma simt bine, fericita si relaxata. Vreau sa ma apropii de forma pe care am avut-o la Wimbledon. O voi lua pas cu pas", a declarat Simona Halep la ziua mass-media la US Open.

Simona Halep: "Ma simt sanatoasa, nu am niciun fel de durere in momentul acesta".

Simona Halep despre Bianca Andreescu

"Ne-am antrenat o data impreuna aici. Nu suntem prietene, dar i-am spus acum cativa ani sa inceapa o cariera de profesionista pentru ca are puterea necesara pentru a avea succes la acest nivel. Cu toate acestea, nu imi arog credite pentru acest sfat. Este o jucatoare buna, o luptatoare grozava si merita sa castige acest tip de meciuri in care nu renunta", a mai spus Simona.

Simona Halep (nr. 4 WTA) vs. Nicole Gibbs (nr. 135 WTA) se joaca marti-seara, in jurul orei 20:00. Partida va fi transmisa LIVE TEXT pe sport.ro. Simona Halep o conduce pe Nicole Gibbs cu 1-0 la intalnirile directe.