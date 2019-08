SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS US OPEN: Halep, ovationata de fani in SUA! Ion Tiriac a asistat la antrenament. VIDEO

Simona Halep are parte de spectatori nu doar la meciurile oficiale, ci si atunci cand isi pregateste urmatoarele sale aparitii in circuit.

Inainte de startul US Open, Simona Halep a fost ovationata de un grup de spectatori americani, care i-au cantat numele. Simona i-a rasplatit, oferindu-le o manseta elastica de joc.

Crowd excited to watch @Simona_Halep at practice, and she gives them a nice wave.

