SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE 20:00 | Toate detaliile despre meciul dintre Simona Halep cu Nicole Gibbs! Ce sanse are romanca la ultimul Grand Slam al anului

Urmarim si comentam impreuna meciul SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS in turul 1 la US Open pe www.sport.ro!

Simona Halep o intalneste pe Nicole Gibbs din Statele Unite in primul tur la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Confruntarea va avea loc marti, in jurul orei 20:00, ora Romaniei, pe arena Louis Armstrong, dupa meciul de pe tabloul masculin dintre Stefanos Tsitsipas si Andrey Rublev.

Simona va incepe US Open cu un meci care se anunta facil, cu o tenismena impotriva careia Simona a mai jucat, castigand la Shenzhen in 2018. Primul meci dificil se anunta in turul 3, unde Simona ar putea juca cu Barbora Strycova, semifinalista la Wimbledon in acest an si numar 1 WTA in proba de dublu. Parcursul Simonei se va ingreuna incepand din optimi, cand Simona s-ar putea duela cu Bianca Andreescu ori Caroline Wozniacki. Un alt meci intens ar putea surveni in sferturi, unde o va astepta, cel mai probabil, Sloane Stephens. In semifinale, Halep ar juca cu Osaka – campioana en-titre – sau Bertens, urmand ca o posibila prima finala la US Open sa se dispute impotriva Serenei Williams ori Karolinei Pliskova.

Desigur, aceste calcule pot suferi socuri majore, luand in considerare rezultatele impresionante si neasteptate din circuitul feminin in istoria recenta a turneului de la US Open.

Nicole Gibbs este o jucatoare din America in varsta de 26 de ani, are o inaltime de 1.68 – identica cu inaltimea Simonei – si este dreptace. In turneele de mare slem, Gibbs a bifat pana acum 25 de partide, castigand 10 si pierzandu-le pe celelalte 15. Cel mai bun rezultat al sau in 2019 a fost trofeul castigat la competitia ITF de la Rancho Santa Fe, dotat cu premii in valoare de 25.000 de dolari. In comparatie, Simona Halep a reusit in acest an sa castige turneul de la Wimbledon, unde a fost rasplatita cu 2.35 milioane de lire sterline pentru performanta sa.

TRASEU VIRTUAL SIMONA HALEP

Tur I: Nicole Gibbs

Tur II: Katerina Kozlova / Taylor Townsend

Tur III: Sorana Cîrstea / Katerina Siniakova / Barbora Strycova

Optimi: Bianca Andreescu / Caroline Wozniacki

Sferturi: Sloane Stephens / Petra Kvitova / Jelena Ostapenko

Semifinala: Naomi Osaka / Kiki Bertens

Finala: Elina Svitolina / Serena Williams / Ashleigh Barty / Madison Keys

Simona Halep: "Increderea mea nu e la cote foarte inalte"

Vestile cu privire la conditia fizica a Simonei sunt tot mai imbucuratoare, de la zi la zi. Simona s-a putut antrena in conditii normale la Flushing Meadows si a declarat ca nu mai simte dureri la picior in momentul de fata.

Aspectul acesta ar putea cantari decisiv in economia traseului Simonei la US Open, intrucat suprafata hard este dura si obliga jucatoarele la mai multa alergare, in comparatie cu iarba de la Wimbledon.

Totusi, romanca se plange de faptul ca nu a jucat foarte multe meciuri inainte de ultimul Grand Slam al anului, iar acest lucru ar putea sa o afecteze.

"Nu am jucat multe meciuri inaintea US Open, asa ca increderea mea nu este la cote foarte inalte. Totusi, nu poate fi mai rau decat in ultimii 2 ani, cand am pierdut in primul tur. Ma simt sanatoasa, proaspata, gata sa incep un nou turneu.

Simt putina presiune, dar nu ma gandesc la rezultate. Sa spunem ca mi-am facut treaba pe acest an, iar acum am asteptari doar de la mine si vreau sa vad cat de buna pot fi pe terenul de joc. Vreau sa ma simt bine, fericita si relaxata. Vreau sa ma apropii de forma pe care am avut-o la Wimbledon. O voi lua pas cu pas", a declarat Simona Halep la ziua mass-media la US Open.

Cine sunt favoritele la castigarea Openului American din acest an?

US Open a publicat in cursul saptamanii trecute lista oficiala a capilor de serie de pe tabloul feminin. Simona Halep este cotata cu sansa a patra la castigarea turneului.

1. Naomi Osaka, Japonia

2. Ashleigh Barty, Australia

3. Karolina Pliskova, Cehia

4. Simona Halep, Romania

5. Elina Svitolina, Ucraina

6. Petra Kvitova, Cehia

7. Kiki Bertens, Olanda

8. Serena Williams, Statele Unite ale Americii

9. Aryna Sabalenka, Belarus

10. Madison Keys, Statele Unite ale Americii