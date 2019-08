Mats Wilander pariaza pe Simona Halep la US Open: "Nimic nu o poate speria!" Analiza suedezului

Fostul tenismen Mats Wilander, castigator a sapte titluri de mare slem a laudat-o public pe Simona Halep, intr-un interventie a emisiunii sale la Eurosport.

Mats Wilander, castigator la US Open in 1988 a declarat ca Simona Halep va fi principala favorita sa castige un slam pe hard in urmatorii ani.

Mats Wilander a apreciat performanta Simonei de a fi castigat turneu de mare slem pe cele doua suprafete naturale ale tenisului, zgura si iarba. Acestui aspect a adaugat ideea ca Simona va vrea, fie constient ori inconstient, sa isi treaca in palmares un titlu pe suprafata artificiala de hard, ori in Australia, ori in SUA.

Mats Wilander: „Atentie la Halep. Cred ca are o sansa serioasa. Simona stie ca poate castiga. Nimic si nimeni nu o pot speria.



„Stie cum sa joace variat pe suprafete diferite si nu exista niciun motiv pentru care sa ne gandim ca si-ar putea pierde motivatia doar pentru a castigat doua turnee grand slam. Sunt sigur ca Simona va gasi o modalitate prin care sa castige un turneu de mare slem pe hard,” a conchis Mats Wilander.

Mats Wilander si Darren Cahill o vad pe Serena Williams ca favorita #1 la castigarea US Open



Expertii Eurosport si ESPN in tenis au cazut de comun acord cu privire la faptul ca Serena Williams, detinatoare a 23 de titluri de mare slem, porneste cu prima sansa la succesul de la Flushing Meadows in acest an.



Mats Wilander a ales-o pe Madison Keys ca a doua favorita la castigarea turneului, in vreme ce in viziunea lui Darren Cahill, Sofia Kenin este principala contra-candidata a Serenei Williams.



Fostul antrenor al Simonei Halep s-a pronuntat corect despre meciul Serena Williams vs. Maria Sharapova, despre care a spus ca va fi un duel usor pentru Serena, atat timp cat ea va fi conectata la joc. Intr-adevar, multipla campioana la US Open, Serena a reusit sa isi faca meciul usor, invingand-o pe Sharapova cu 6-1, 6-1, in mai putin de o ora de joc.

Simona Halep debuteaza la US Open marti, 27 august, in jurul orei 20:00, impotriva americancei Nicole Gibbs.