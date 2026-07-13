FOTO ȘI VIDEO Un vis împlinit! Pe ce loc a ajuns Sorana Cîrstea în clasamentul mondial

Un vis împlinit! Pe ce loc a ajuns Sorana Cîrstea în clasamentul mondial Tenis
Alexandru Hațieganu
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Sorana Cîrstea a atins cea mai bună clasare în carieră, în ierarhia WTA.

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Sorana Cîrstea - imagini de colecție

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Sorana Cîrstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiţii, a urcat pe locul 17 în clasamentul WTA, cu 2.535 puncte, în clasamentul dat publicităţii luni, după turneul de la Wimbledon.

Sorana, care a ajuns până în turul trei la competiţia londoneză, se află pe cea mai bună poziţie a carierei.

Cuvântul 'trebuie', dușmanul performanței: „Dacă e sănătoasă și nu își pierde plăcerea de a fi acolo și de a juca...”

Întrebat în emisiunea Poveștile Sport.ro de prezentatorul Andru Nenciu dacă poate sau nu Sorana Cîrstea să acceadă în top 10 mondial, Marius Comănescu a răspuns fără să ezite:

„La ce an are, poate orice! Acum nici nu prea are de apărat puncte. Dacă e sănătoasă și nu își pierde plăcerea de a fi acolo și de a juca, pe care o are acum, dacă nu se transformă în 'trebuie, trebuie să fac ceva'... când îți pui în cap că trebuie, am constatat și pe propria piele, când jucam. Dacă îmi puneam un obiectiv care trebuia să se întâmple, era cel mai greu de realizat.

Dacă ți-ai făcut treaba, trebuie să lași lucrurile să curgă firesc, să îți faci treaba liniștit, până la capăt, că lucrurile se așază,” a replicat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Şi Jaqueline Cristian a urcat un loc şi este pe 36, cu 1.324 puncte. Gabriela Ruse a coborât un loc şi este pe 72, cu 941 de puncte

Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka, cu 8,550 de puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rîbakina, cu 8.143 puncte. Americanca Jessica Pegula a urcat pe 3 de pe 4, cu 6.301 puncte, iar Coco Gauff a coborât pe 4 de pe 3, cu 5.649 puncte.

Pe locul 5 se află rusoaica Mirra Andreeva, cu 5.293 puncte. Câştigătoare la Wimbledon, Linda Noskova a intrat în Top 10 şi este pe 7, cu 5.119 puncte. Finalistă pe iarba londoneză, Karolina Muchova se află pe 6, cu 5.168 puncte. 

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