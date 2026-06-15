VIDEO EXCLUSIV Cum a reușit Sorana Cîrstea să o învingă pe Arina Sabalenka: fostul antrenor, Marius Comănescu, explică la Poveștile Sport.ro

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Marcu Czentye
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Fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, a analizat victoria cu Arina Sabalenka, la Poveștile Sport.ro.

TAGS:
Arina SabalenkaWTA RomaTenis WTAdisciplină tacticăSorana CirsteaPoveștile sport.ro
Din articol

Sorana Cîrstea (18 WTA) a reușit, la treizeci și șase de ani, cea mai bună stagiune de zgură a întregii cariere. A legat o semifinală în turneul WTA 1000 de la Roma de un sfert de finală jucat la Paris, într-o egalare a celui mai bun rezultat al carierei, în turneele de mare șlem.

În capitala Italiei, Cîrstea a surprins pe toată lumea când a învins numărul unu mondial, Sabalenka, revenind de la 0-1 la seturi, într-o partidă încheiată scor 2-6, 6-3, 7-5, în ciuda faptului că jucătoarea din Belarus a luptat din răsputeri să evite eșecul, în setul decisiv, care a durat mai bine de o oră.

Marius Comănescu, despre victoria Soranei Cîrstea cu Arina Sabalenka: „Ar trebui să lase un impact mai mare decât a lăsat.”

În exclusivitate pentru Sport.ro, Marius Comănescu - antrenorul care i-a relansat cariera Soranei Cîrstea, într-una dintre cele mai grele perioade, când se afla în recuperare după o accidentare gravă la umărul drept - a dezvăluit cum a trăit această partidă. „Aveam inima cât un purice,” punctează Comănescu, care a apreciat la Poveștile Sport.ro valoarea acestui succes.

„Este extraordinar. Este ceva de excepție, care ar trebui să lase un impact mai mare decât a lăsat, cred eu,” a adăugat Marius Comănescu.

Sorana Cîrstea

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Emoțiile trăite de un antrenor în timpul unui meci mare: „Aveam inima cât un purice”.

Explicând din punct de vedere tehnic modul în care Sorana Cîrstea a reușit să câștige acest meci, Marius Comănescu a lăudat-o pe fosta sa elevă pentru nivelul ridicat de disciplină tactică pe care l-a atins.

În plus, Comănescu a asemănat acest meci cu o luptă de box între un boxer de categorie grea și unul de categorie mijlocie, în care Sorana Cîrstea și-a folosit inteligent armele.

Ajutată de Adrian Cruciat, Cîrstea nu a uitat să lovească, în mod constant, mingi înalte, care să o împingă în spatele terenului cât mai des pe Sabalenka, astfel încât să poată intra în teren și să lovească, în stilul caracteristic, puternic, căutând colțurile terenului advers.

Comănescu o laudă pe Cîrstea pentru „disciplina tactică” avută împotriva Sabalenkăi

„Sorana a progresat foarte mult la disciplină tactică. E o chestie pe care, atunci când am lucrat eu cu ea, am încercat și eu să i-o imprim, dar nu am reușit atât de mult pe cât mi-aș fi dorit.

La meciul cu Sabalenka, se auzea și vocea lui Adrian Cruciat, care îi spunea să înalțe mingea, să o trimită în spate, ca să poată intra în teren și să lovească mingea.

A făcut-o foarte disciplinat. Era total neproductiv să se apuce să se lupte cu ea. Pe vremea când am fost eu antrenorul ei, ar fi fost tentată să se lupte, să lovească mai tare. Ar fi prins-o jocul. Dar, acum, disciplina tactică o stăpânește bine și reușește să țină,” a explicat Marius Comănescu, la Poveștile Sport.ro.

„Dacă un boxer este de categorie grea și unul de categorie mijlocie, este inutil ca boxerul de categorie mijlocie să stea într-un schimb de lovituri. Trebuie să eschiveze, să lovească și să fugă, să încerce alte subterfugii,” a completat Marius Comănescu, explicând confruntarea de la Roma câștigată de Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea va juca al doilea turneu WTA în România, în 2026, la Iași

În 2026, Sorana Cîrstea a ieșit, în premieră, campioana unui turneu WTA organizat în România, după ce a învins-o pe Emma Răducanu în finala Transylvania Open, scor 6-0, 6-2.

Titlul de la Cluj-Napoca ar putea fi confirmat de o nouă victorie, pe zgura de la Iași, unde Cîrstea și-a anunțat participarea în competiția programată în săptămâna 13-19 iulie.

Arina Sabalenka

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