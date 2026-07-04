Sorana Cîrstea urmează să o înfrunte azi, după 16:00, pe Linda Noskova pentru a cincea oară în acest an. Cîrstea s-a impus de trei ori, în primele patru dueluri desfășurate în 2026.

Sorana Cîrstea - Linda Noskova: scorul meciurilor directe, 3-2

În primele cinci întâlniri cu Linda Noskova, Sorana Cîrstea a obținut trei victorii, fiind, din acest punct de vedere, favorită la calificarea în optimile Wimbledon 2026, în ciuda configurației clasamentului.

Patru partide au avut loc pe hard, iar una, pe zgură. Cel mai recent duel direct a avut loc în 11 mai, în optimile turneului de la Roma.

Istoricul duelurilor dintre Cîrstea și Noskova