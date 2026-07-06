Cinci ani mai târziu, Sorana Cîrstea a scos o nouă replică acidă: același antrenor, Adrian Cruciat, a fost destinatarul

Cinci ani mai târziu, Sorana Cîrstea a scos o nouă replică acidă: același antrenor, Adrian Cruciat, a fost destinatarul Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea „a recidivat”, cinci ani și jumătate mai târziu.

TAGS:
Wimbledon 2026Adrian CruciatSorana CirsteaTenis WTA
Din articol

În februarie 2021, Sorana Cîrstea apărea peste tot în presa internațională, din motive nedorite. În timpul unui meci pierdut la Melbourne în fața americancei Ann Li, jucătoarea de tenis din România și-a pierdut cumpătul, în relația cu antrenorul său, Adrian Cruciat.

Au fost turnee de tenis jucate după zile petrecute în carantină, în care atât jucătoarelor, cât și antrenorilor le-a fost testată răbdarea.

Sorana Cîrstea și-a numit antrenorul „inutil”, în cel mai bun sezon al carierei

Însă reacția Soranei Cîrstea a amuzat arbitrul partidei, uluit să audă că Sorana Cîrstea îi cere să îl avertizeze pe antrenorul său.

„Taci din gură, taci, taci din gură! Puteţi să-i daţi un avertisment? Vorbeşte non-stop! El e acolo, eu sunt aici. I-am zis de 10 ori să tacă,” a fost auzită Sorana Cîrstea spunând, către arbitrul partidei.

Vrei să-i dau un avertisment antrenorului tău?!”, a întrebat, amuzat și surprins, oficialul jocului.

„Ştiu, dar spuneţi-i să tacă! I-am spus de 10 ori, nu mai pot,” puncta atunci Sorana Cîrstea, într-o perioadă în care circuitul WTA experimenta cu permisiunea antrenorilor de a vorbi cu jucătoarele, în pauza dintre game-uri.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea, reacție dură către echipă: „Lasă-mă în pace, sunteți niște inutili toți!”

Cinci ani și jumătate mai târziu, Sorana Cîrstea a produs o nouă replică acidă la adresa antrenorului său, Adrian Cruciat.

Eliminată dramatic de Linda Noskova, în turul trei al competiției de la Wimbledon, Sorana Cîrstea a ratat de puțin, scor 2-6, 6-3, 7-6 (9), prima calificare a carierei în optimile de finală ale întrecerii de mare șlem din Marea Britanie.

Într-un meci jucat cu o accidentare la abdomen, Sorana Cîrstea a fost auzită spunând către Adrian Cruciat: „Lasă-mă în pace, sunteți niște inutili toți!”.

Reacția a venit la scorul de 6-2, 3-5, când Sorana Cîrstea anticipa intrarea în setul decisiv.

Sorana Cîrstea a câștigat în prima jumătate a anului 2026 mai multe meciuri decât a făcut-o în întregul an 2025

Deși venită pe fond nervos, reacția Soranei Cîrstea nu stă în picioare, din perspectiva rezultatelor. În 2026, Cîrstea a reușit să câștige primul său titlu WTA în România, după care a învins numărul unu mondial și a jucat o semifinală în turneul WTA 1000 de la Roma.

Rezultatele au fost confirmate de un sfert de finală atins pe zgura de la Roland Garros, ceea ce a însemnat, pentru Sorana Cîrstea, egalarea celui mai bun rezultat într-un turneu de mare șlem.

Toate victoriile au condus-o pe Sorana Cîrstea, în premieră, în top 20 WTA. 34 de victorii și 11 înfrângeri este palmaresul celei mai bune jucătoare de tenis a României, la ora actuală, după încheierea primei jumătăți de sezon.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
ULTIMELE STIRI
La un pas de bătaie, la fileu, pe Terenul 1, la Wimbledon, după un meci de 4 ore și 26 de minute
La un pas de bătaie, la fileu, pe Terenul 1, la Wimbledon, după un meci de 4 ore și 26 de minute
Decăderea Braziliei continuă. Începând cu 2002, a mai fost o singură dată aproape de titlul mondial, dar s-a făcut de rușine
Decăderea Braziliei continuă. Începând cu 2002, a mai fost o singură dată aproape de titlul mondial, dar s-a făcut de rușine
Trădarea verii în Superliga!? FCSB, tot mai aproape de transferul starului de la Dinamo
Trădarea verii în Superliga!? FCSB, tot mai aproape de transferul starului de la Dinamo
România ieșit din cursa pentru Mondial la baschet! Eșec dureros cu Muntenegru
România ieșit din cursa pentru Mondial la baschet! Eșec dureros cu Muntenegru
Marian Iancu a numit următoarea campioană din Superliga: „Cine îi mai poate învinge?”
Marian Iancu a numit următoarea campioană din Superliga: „Cine îi mai poate învinge?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs

Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!

Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!

„Numărul 1” de la FCSB a semnat și va juca în Champions League: „Bine ai venit!”

„Numărul 1” de la FCSB a semnat și va juca în Champions League: „Bine ai venit!”

Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”

Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”

Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0! Roș-albaștrii, zdrobiți în primul amical al verii

Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0! Roș-albaștrii, zdrobiți în primul amical al verii



Recomandarile redactiei
Decăderea Braziliei continuă. Începând cu 2002, a mai fost o singură dată aproape de titlul mondial, dar s-a făcut de rușine
Decăderea Braziliei continuă. Începând cu 2002, a mai fost o singură dată aproape de titlul mondial, dar s-a făcut de rușine
Trădarea verii în Superliga!? FCSB, tot mai aproape de transferul starului de la Dinamo
Trădarea verii în Superliga!? FCSB, tot mai aproape de transferul starului de la Dinamo
România ieșit din cursa pentru Mondial la baschet! Eșec dureros cu Muntenegru
România ieșit din cursa pentru Mondial la baschet! Eșec dureros cu Muntenegru
FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro
FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro
Marian Iancu a numit următoarea campioană din Superliga: „Cine îi mai poate învinge?”
Marian Iancu a numit următoarea campioană din Superliga: „Cine îi mai poate învinge?”
Alte subiecte de interes
Departe de eleganță: reacțiile supărătoare ale Serenei Williams, după ce a pierdut în primul tur la Wimbledon
Departe de eleganță: reacțiile supărătoare ale Serenei Williams, după ce a pierdut în primul tur la Wimbledon
Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon
Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon
Sorana Cirstea A COMIS-O DIN NOU! I-a facut semn si i-a spus antrenorului sa taca, iar publicul a vazut asta
Sorana Cirstea A COMIS-O DIN NOU! I-a facut semn si i-a spus antrenorului sa taca, iar publicul a vazut asta
Francezii au luat-o in colimator pe Sorana Cirstea dupa derapajul de la Melbourne: "A batut-o soarele in cap!" | Cum si-a umilit Sorana antrenorul
Francezii au luat-o in colimator pe Sorana Cirstea dupa derapajul de la Melbourne: "A batut-o soarele in cap!" | Cum si-a umilit Sorana antrenorul 
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
CITESTE SI
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

stirileprotv Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

stirileprotv Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

stirileprotv Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!