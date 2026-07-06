Cinci ani mai târziu, Sorana Cîrstea a scos o nouă replică acidă: același antrenor, Adrian Cruciat, a fost destinatarul

În februarie 2021, Sorana Cîrstea apărea peste tot în presa internațională, din motive nedorite. În timpul unui meci pierdut la Melbourne în fața americancei Ann Li, jucătoarea de tenis din România și-a pierdut cumpătul, în relația cu antrenorul său, Adrian Cruciat.

Au fost turnee de tenis jucate după zile petrecute în carantină, în care atât jucătoarelor, cât și antrenorilor le-a fost testată răbdarea.

Sorana Cîrstea și-a numit antrenorul „inutil”, în cel mai bun sezon al carierei

Însă reacția Soranei Cîrstea a amuzat arbitrul partidei, uluit să audă că Sorana Cîrstea îi cere să îl avertizeze pe antrenorul său.

„Taci din gură, taci, taci din gură! Puteţi să-i daţi un avertisment? Vorbeşte non-stop! El e acolo, eu sunt aici. I-am zis de 10 ori să tacă,” a fost auzită Sorana Cîrstea spunând, către arbitrul partidei.

„Vrei să-i dau un avertisment antrenorului tău?!”, a întrebat, amuzat și surprins, oficialul jocului.

„Ştiu, dar spuneţi-i să tacă! I-am spus de 10 ori, nu mai pot,” puncta atunci Sorana Cîrstea, într-o perioadă în care circuitul WTA experimenta cu permisiunea antrenorilor de a vorbi cu jucătoarele, în pauza dintre game-uri.