Cinci ani mai târziu, Sorana Cîrstea a scos o nouă replică acidă: același antrenor, Adrian Cruciat, a fost destinatarul

În februarie 2021, Sorana Cîrstea apărea peste tot în presa internațională, din motive nedorite. În timpul unui meci pierdut la Melbourne în fața americancei Ann Li, jucătoarea de tenis din România și-a pierdut cumpătul, în relația cu antrenorul său, Adrian Cruciat.
Au fost turnee de tenis jucate după zile petrecute în carantină, în care atât jucătoarelor, cât și antrenorilor le-a fost testată răbdarea.
Sorana Cîrstea și-a numit antrenorul „inutil”, în cel mai bun sezon al carierei
Însă reacția Soranei Cîrstea a amuzat arbitrul partidei, uluit să audă că Sorana Cîrstea îi cere să îl avertizeze pe antrenorul său.
„Taci din gură, taci, taci din gură! Puteţi să-i daţi un avertisment? Vorbeşte non-stop! El e acolo, eu sunt aici. I-am zis de 10 ori să tacă,” a fost auzită Sorana Cîrstea spunând, către arbitrul partidei.
„Vrei să-i dau un avertisment antrenorului tău?!”, a întrebat, amuzat și surprins, oficialul jocului.
„Ştiu, dar spuneţi-i să tacă! I-am spus de 10 ori, nu mai pot,” puncta atunci Sorana Cîrstea, într-o perioadă în care circuitul WTA experimenta cu permisiunea antrenorilor de a vorbi cu jucătoarele, în pauza dintre game-uri.
Sorana Cîrstea, reacție dură către echipă: „Lasă-mă în pace, sunteți niște inutili toți!”
Cinci ani și jumătate mai târziu, Sorana Cîrstea a produs o nouă replică acidă la adresa antrenorului său, Adrian Cruciat.
Eliminată dramatic de Linda Noskova, în turul trei al competiției de la Wimbledon, Sorana Cîrstea a ratat de puțin, scor 2-6, 6-3, 7-6 (9), prima calificare a carierei în optimile de finală ale întrecerii de mare șlem din Marea Britanie.
Într-un meci jucat cu o accidentare la abdomen, Sorana Cîrstea a fost auzită spunând către Adrian Cruciat: „Lasă-mă în pace, sunteți niște inutili toți!”.
Reacția a venit la scorul de 6-2, 3-5, când Sorana Cîrstea anticipa intrarea în setul decisiv.
Sorana Cîrstea a câștigat în prima jumătate a anului 2026 mai multe meciuri decât a făcut-o în întregul an 2025
Deși venită pe fond nervos, reacția Soranei Cîrstea nu stă în picioare, din perspectiva rezultatelor. În 2026, Cîrstea a reușit să câștige primul său titlu WTA în România, după care a învins numărul unu mondial și a jucat o semifinală în turneul WTA 1000 de la Roma.
Rezultatele au fost confirmate de un sfert de finală atins pe zgura de la Roland Garros, ceea ce a însemnat, pentru Sorana Cîrstea, egalarea celui mai bun rezultat într-un turneu de mare șlem.
Toate victoriile au condus-o pe Sorana Cîrstea, în premieră, în top 20 WTA. 34 de victorii și 11 înfrângeri este palmaresul celei mai bune jucătoare de tenis a României, la ora actuală, după încheierea primei jumătăți de sezon.