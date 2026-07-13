Norvegia a deschis scorul în minutul 36, prin Andreas Schjelderup. Scandinavii au fost însă egalați chiar înainte de pauză, când Jude Bellingham a înscris în minutul 45+2, după o pasă primită de la Anthony Gordon.

În repriza secundă, Norvegia a mai marcat o dată, însă golul a fost anulat după intervenția VAR. Jude Bellingham a reușit „dubla” în minutul 93 și a trimis reprezentativa Albionului în semifinalele Cupei Mondiale.

Ibrahimovic: „Dacă Norvegia ar fi marcat un gol similar, ar fi izbucnit un haos general”

Zlatan Ibrahimovic a analizat una dintre cel mai discutate faze după duelul Norvegia - Anglia. Este vorba despre golul de 1-1 marcat de Bellingham, unde nordicii au reclamat că mingea degajată de portarul Nyland ar fi atins cablul care susține spidercam-ul și i-a schimbat traiectoria.

Fostul atacant suedez consideră că mingea a atins acel cablu, iar respectiva schimbare de direcție i-a facilitate intercepția lui Anderson, care a dus apoi la golul marcat de Jude Bellingham.

Ibrahimovic e de părere că arbitrul Clement Turpin trebuia să oprească faza și să anuleze golul marcat de Anglia.

„Nu mă interesează dacă este primul sau al 90-lea minut. Regulile sunt reguli. Dacă mingea lovește cablul camerei și își schimbă traiectoria, este o influență externă asupra jocului. Arbitrul trebuia să oprească imediat meciul!

Toată lumea vorbește despre finalizarea lui Bellingham. În regulă, a fost bună, dar fotbalul nu trebuie să devină un joc în care ignorăm legile doar pentru că un gol este spectaculos. Dacă Norvegia ar fi marcat un gol similar împotriva Angliei, ar fi izbucnit un haos general”, a spus Zlatan Ibrahimovic la FoxSports.

Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina

Semifinalele Campionatului Mondial se vor disputa în două seri consecutive. Prima confruntare va avea loc marți, 14 iulie, de la ora 22:00, când Franța și Spania se vor întâlni pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

A doua semifinală, dintre Anglia și Argentina, este programată miercuri, 15 iulie, tot de la ora 22:00. Partida se va disputa la Atlanta și va stabili a doua finalistă a turneului.

Atât finala mică, cât și marea finală sunt programate duminică. Meciul pentru locul al treilea se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, iar finala Campionatului Mondial 2026 va începe duminică, la ora 22:00.