EXCLUSIV Azdren Llullaku și-a dat acordul și semnează!

Azdren Llullaku și-a dat acordul și semnează! Fotbal intern
Ionut Stoica
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Fostul golgheter al Ligii 1 și-a găsit echipă.

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Din articol

Azdren Llullaku (38 de ani) nu are gânduri de retragere. Potrivit informațiilor Sport.ro, fostul golgheter al Ligii 1 a semnat cu ACS Mediaș, continuatoarea fostei Gaz Metan, clubul alături de care a scris istorie.

Azdren Llullaku a semnat cu ACS Mediaș

Atacantul albanez a evoluat în sezonul trecut pentru SCM Zalău, în Liga 3, iar acum va rămâne în același eșalon, însă va reveni la Mediaș, orașul în care a cunoscut cele mai mari performanțe din carieră.

Llullaku a rămas în istoria fotbalului românesc după sezonul 2016/2017, când a devenit golgheterul Ligii 1, deși a evoluat doar în prima parte a campionatului. Evoluțiile excelente în tricoul Gazului Metan i-au adus atunci transferul în Kazahstan.

În cariera sa din România, atacantul a mai îmbrăcat tricourile formațiilor Poli Iași, Astra Giurgiu, Concordia Chiajna, Ceahlăul și Gloria Bistrița. De asemenea, a strâns șase selecții în naționala Albaniei.

Cum a ajuns Llullaku în fotbalul românesc

Atacantul născut în Kosovo a povestit și începutul aventurii sale în România, după mai mulți ani petrecuți în ligile inferioare din Italia, unde statutul de jucător extracomunitar i-a îngreunat parcursul.

„În Italia m-am apucat de fotbal, dar era greu să ajungem la profesioniști. Am venit în România în probe. Un impresar m-a adus la Gaz Metan. A doua zi am jucat un amical, era domnul Pustai în tribună. Am fost acceptat și de acolo a început cariera mea aici”, spunea Llullaku în urmă cu puțin timp.

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