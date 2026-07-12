Azdren Llullaku (38 de ani) nu are gânduri de retragere. Potrivit informațiilor Sport.ro, fostul golgheter al Ligii 1 a semnat cu ACS Mediaș, continuatoarea fostei Gaz Metan, clubul alături de care a scris istorie.

Azdren Llullaku a semnat cu ACS Mediaș

Atacantul albanez a evoluat în sezonul trecut pentru SCM Zalău, în Liga 3, iar acum va rămâne în același eșalon, însă va reveni la Mediaș, orașul în care a cunoscut cele mai mari performanțe din carieră.