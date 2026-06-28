VIDEO EXCLUSIV Sorana „Alcaraz” Cîrstea: cum a reușit românca să îl surprindă pe fostul antrenor, în ultimul an al carierei

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Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea a schimbat multe lucruri în bine, în a doua parte a carierei.

TAGS:
Carlos AlcarazTenis WTAMarius ComănescuSorana CirsteaPoveștile sport.ro
Din articol

Încurajată de fostul său antrenor să nu părăsească definitiv lumea tenisului decât în scenariul în care nu mai simte bucuria de a-l juca, Sorana Cîrstea impresionează, la 36 de ani, nu doar prin rezultate.

Marius Comănescu s-a declarat impresionat, la Poveștile Sport.ro, de progresele făcute de fosta sa elevă în plan tactic, dar și de disponibilitatea crescută la efort, în ciuda avansării în vârstă.

Marius Comănescu, cucerit de eforturile depuse de Sorana Cîrstea: „A început să fie un fel de Carlos Alcaraz.”

„Îmi place foarte mult nu o lovitură, ci cum combină, de fapt, loviturile. Lovituri mai liftate, cu un pic de traiectorie cu loviturile de punct, de după. Sunt chestii pe care și eu mi le doream să le facă, la vremea respectivă,” a declarat Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

„Nu mi-aș fi închipuit niciodată, că Sorana Cîrstea ar fugi după toate mingile.”

„Și îmi place foarte mult disponibilitatea ei la efort. Fuge după orice minge. Din punctul ăsta de vedere, a început să fie un fel de Carlos Alcaraz.

Ceea ce nu mi-aș fi închipuit niciodată, că Sorana Cîrstea ar fugi după toate mingile, chiar și când pare că nu prea sunt șanse să ajungă.

Au fost câteva puncte importante, câștigate de ea în felul acesta. A mai adus o minge înapoi în teren și, după, i s-a ivit ei ocazia de a închide punctul,” a adăugat fostul antrenor al Soranei Cîrstea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sorana Cîrstea - imagini de colecție

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Fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, crede că Sorana Cîrstea poate face rezultatul carierei la Wimbledon 2026

Fără calificare în optimile turneului de la Wimbledon, Sorana Cîrstea ar putea atinge această bornă tocmai în ultima ediție bifată în această competiție, deoarece beneficiază de statut de cap de serie.

Dacă tragerea la sorți o va ajuta la fel de mult ca la Paris, Sorana Cîrstea ar putea porni cu prima șansă la victorie în fiecare din primele trei tururi. Astfel, și-ar putea depăși cel mai bun rezultat al carierei la Wimbledon: turul trei, atins de cinci ori, iar, ultima dată, în 2023.

„Prin natura jocului ei și prin armele pe care le are, ar trebui să fie una din adversarele greu de bătut, redutabile pentru oricine, pe iarbă.

Contează însă mult cum se așază tabloul, cum își intră în ritm, ce vreme va avea; de exemplu, dacă nimerești cu o stângace care joacă bine, iute, pe ploaie, poate să fie greu de dat returul... nivelul este sus, iar diferențele, mici.

Dar eu cred că Sorana, dacă joacă cu plăcere și fără să își pună presiune pe ea, ar trebui să treacă de câteva tururi, fără probleme. E și favorită, ar trebui să meargă mai departe câteva tururi, fără probleme,” a prezis fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

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