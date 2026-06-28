Încurajată de fostul său antrenor să nu părăsească definitiv lumea tenisului decât în scenariul în care nu mai simte bucuria de a-l juca, Sorana Cîrstea impresionează, la 36 de ani, nu doar prin rezultate.

Marius Comănescu s-a declarat impresionat, la Poveștile Sport.ro, de progresele făcute de fosta sa elevă în plan tactic, dar și de disponibilitatea crescută la efort, în ciuda avansării în vârstă.

Marius Comănescu, cucerit de eforturile depuse de Sorana Cîrstea: „A început să fie un fel de Carlos Alcaraz.”

„Îmi place foarte mult nu o lovitură, ci cum combină, de fapt, loviturile. Lovituri mai liftate, cu un pic de traiectorie cu loviturile de punct, de după. Sunt chestii pe care și eu mi le doream să le facă, la vremea respectivă,” a declarat Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

„Nu mi-aș fi închipuit niciodată, că Sorana Cîrstea ar fugi după toate mingile.”

„Și îmi place foarte mult disponibilitatea ei la efort. Fuge după orice minge. Din punctul ăsta de vedere, a început să fie un fel de Carlos Alcaraz.

Ceea ce nu mi-aș fi închipuit niciodată, că Sorana Cîrstea ar fugi după toate mingile, chiar și când pare că nu prea sunt șanse să ajungă.

Au fost câteva puncte importante, câștigate de ea în felul acesta. A mai adus o minge înapoi în teren și, după, i s-a ivit ei ocazia de a închide punctul,” a adăugat fostul antrenor al Soranei Cîrstea, în exclusivitate pentru Sport.ro.