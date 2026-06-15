VIDEO EXCLUSIV Antrenorul Marius Comănescu dezvăluie unicul scenariu în care Sorana Cîrstea ar trebui să se retragă din tenis în 2026

Antrenorul Marius Comănescu dezvăluie unicul scenariu în care Sorana Cîrstea ar trebui să se retragă din tenis în 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea și-a exprimat intenția de a se retrage din tenis în 2026, însă rezultatele bune o presează să continue.

TAGS:
retragereMarius ComănescuantrenorPoveștile sport.roSorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea rg 2026 editie finala
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea (36 de ani) ocupă locul 18 al clasamentului mondial, cea mai înaltă clasare a carierei de peste două decenii în sportul profesionist.

Jucătoarea din România a afirmat la Roma că își va amâna retragerea din „sportul alb” dacă va câștiga trofeul de campioană. Cîrstea a fost la două victorii distanță de această performanță, iar îndoielile care apar după sfertul de finală jucat la Roland Garros sunt naturale.

Marius Comănescu: „Sfatul pe care i l-am dat a fost să se retragă doar dacă nu se mai simte la fel de bine pe teren.”

Campioană la Cluj-Napoca, semifinalistă la Roma și sfertfinalistă la Paris, Sorana Cîrstea pare să aibă înșirate mai multe motive să continue în tenis decât să se oprească.

Comentând această situație delicată a fostei sale eleve, antrenorul Marius Comănescu a dezvăluit, în exclusivitate la Poveștile Sport.ro, ce a sfătuit-o el pe Sorana Cîrstea.

„Atât timp cât te simți bine făcând ceea ce faci și ieși de acolo mulțumit, e păcat să te oprești.”

„Asta doar ea trebuie să decidă. Am avut discuții pe tema asta. Sfatul meu cerut, sfatul pe care i l-am dat a fost să facă acest pas doar dacă simte că trebuie să se retragă, că nu se mai simte la fel de bine pe teren. 

Eu așa i-aș spune oricărui sportiv, nu numai ei. Atât timp cât te simți bine făcând ceea ce faci și ieși de acolo mulțumit, e păcat să te oprești,” a afirmat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Publicitate

Marius Comănescu: „Sorana e rațională, stă și se gândește. Sunt convins că va lua o decizie bună.”

Cu toate acestea, Marius Comănescu a amintit motivele pentru care Sorana Cîrstea ar putea alege scenariul retragerii, în 2026.

Durerile fizice cronice, dar și greutățile întâlnite pe plan psihic de un sportiv profesionist pot fi motive suficiente pentru ca Sorana Cîrstea să aleagă corect părăsirea lumii tenisului.

„Dar numai ea poate să știe ce înseamnă asta. Noi vedem doar la suprafață. Noi nu vedem cât o doare un genunchi, un cot, un umăr și cât de ușor treci peste asta; cât de dispus mai ești, la un moment dat, să treci prin toate acestea.

E greu de apreciat din exterior. Cel mai bine simte cel care e în cauză, dar sfatul general acesta ar fi: nu te lăsa dacă te simți bine pe teren și după ce ieși de pe teren.

Dar este doar decizia ei. Trebuie să o ia liniștită, singurică, judecată la rece. Sorana e rațională, stă și se gândește. Sunt convins că o să ia o decizie bună, nu o să fie pripită,” a precizat Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Între Wimbledon și US Open 2026, care pot fi ultimele două turnee de mare șlem ale carierei Soranei Cîrstea, jucătoarea din Târgoviște va evolua în turneul WTA 250 de la Iași, în săptămâna 13-19 iulie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima reacție a lui Grindeanu după desemnarea lui Veștea ca premier: „Nu am știut. E constituțional, întrebați-l pe Băsescu”
Prima reacție a lui Grindeanu după desemnarea lui Veștea ca premier: „Nu am știut. E constituțional, întrebați-l pe Băsescu”
ULTIMELE STIRI
Acord cu Denis Alibec: "Azi a semnat, a știut să negocieze"
Acord cu Denis Alibec: "Azi a semnat, a știut să negocieze"
Ce situație! Clubul îl vrea pe fotbalistul român, dar se teme să intre într-o licitație pentru el și îi caută înlocuitor
Ce situație! Clubul îl vrea pe fotbalistul român, dar se teme să intre într-o licitație pentru el și îi caută înlocuitor
Antonio Folha, primele planuri la CFR Cluj. Mesajul pentru fani: „Suntem obligați!”
Antonio Folha, primele planuri la CFR Cluj. Mesajul pentru fani: „Suntem obligați!”
Belgia - Egipt, de la ora 22:00. ”Dracii roșii” și ”Faraonii” debutează la Mondial!
Belgia - Egipt, de la ora 22:00. ”Dracii roșii” și ”Faraonii” debutează la Mondial!
Spania - Capul Verde, de la 19:00. Scapă sau nu Joao Paulo de la FCSB de Lamine Yamal?
Spania - Capul Verde, de la 19:00. Scapă sau nu Joao Paulo de la FCSB de Lamine Yamal?
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

Real Madrid a mai rezolvat un transfer stelar! Acord cu fostul jucător al Barcelonei

Real Madrid a mai rezolvat un transfer stelar! Acord cu fostul jucător al Barcelonei



Recomandarile redactiei
Acord cu Denis Alibec: "Azi a semnat, a știut să negocieze"
Acord cu Denis Alibec: "Azi a semnat, a știut să negocieze"
Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător
Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător
Ce situație! Clubul îl vrea pe fotbalistul român, dar se teme să intre într-o licitație pentru el și îi caută înlocuitor
Ce situație! Clubul îl vrea pe fotbalistul român, dar se teme să intre într-o licitație pentru el și îi caută înlocuitor
A plecat de la Rapid și a fost anunțat imediat la altă echipă din Superliga!
A plecat de la Rapid și a fost anunțat imediat la altă echipă din Superliga!
Antonio Folha, primele planuri la CFR Cluj. Mesajul pentru fani: „Suntem obligați!”
Antonio Folha, primele planuri la CFR Cluj. Mesajul pentru fani: „Suntem obligați!”
Alte subiecte de interes
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Marius Comănescu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Cum a realizat Sorana Cîrstea o performanță uriașă, la 36 de ani. Dezvăluiri din interior
Marius Comănescu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Cum a realizat Sorana Cîrstea o performanță uriașă, la 36 de ani. Dezvăluiri din interior
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
CITESTE SI
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

stirileprotv Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

stirileprotv Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!