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Sorana Cîrstea (36 de ani) ocupă locul 18 al clasamentului mondial, cea mai înaltă clasare a carierei de peste două decenii în sportul profesionist.

Jucătoarea din România a afirmat la Roma că își va amâna retragerea din „sportul alb” dacă va câștiga trofeul de campioană. Cîrstea a fost la două victorii distanță de această performanță, iar îndoielile care apar după sfertul de finală jucat la Roland Garros sunt naturale.

Marius Comănescu: „Sfatul pe care i l-am dat a fost să se retragă doar dacă nu se mai simte la fel de bine pe teren.”

Campioană la Cluj-Napoca, semifinalistă la Roma și sfertfinalistă la Paris, Sorana Cîrstea pare să aibă înșirate mai multe motive să continue în tenis decât să se oprească.

Comentând această situație delicată a fostei sale eleve, antrenorul Marius Comănescu a dezvăluit, în exclusivitate la Poveștile Sport.ro, ce a sfătuit-o el pe Sorana Cîrstea.

„Atât timp cât te simți bine făcând ceea ce faci și ieși de acolo mulțumit, e păcat să te oprești.”

„Asta doar ea trebuie să decidă. Am avut discuții pe tema asta. Sfatul meu cerut, sfatul pe care i l-am dat a fost să facă acest pas doar dacă simte că trebuie să se retragă, că nu se mai simte la fel de bine pe teren.

Eu așa i-aș spune oricărui sportiv, nu numai ei. Atât timp cât te simți bine făcând ceea ce faci și ieși de acolo mulțumit, e păcat să te oprești,” a afirmat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.