FCSB vrea să dea uitării stagiunea trecută în care echipa patronată de Gigi Becali a jucat în premieră în play-out.

Roș-albaștrii au salvat sezonul prin calificare în preliminariile Conference League, în urma succesului din barajul cu Dinamo.

Surpriză pentru Gigi Becali: patronul lui FCSB nu se aștepta

Gigi Becali a dezvăluit că Siyabonga Ngezana s-a alăturat colegilor săi de la FCSB în cantonamentul din Olanda, fapt care l-a surprins pe patronul roș-albaștrilor.

Fundașul sud-african s-a operat la genunchiul piciorului drept în luna iulie și nu era așteaptă ca el să vină în cantonamentul echipei.

„Ngezana s-a operat. A fost o surpriză, a venit mai devreme (n.r. Ngezana)”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Cu toate acestea, recuperarea completă a lui Ngezana va mai dura, urmând ca fundașul să rateze primele etape din Superliga.

Ngezana, indisponibil cel puțin până la finalul lunii septembrie

Conform KickOff, fotbalistul din Africa de Sud s-a antrenat separat și va mai dura ceva până când FCSB se va putea baza din nou pe serviciile sale în apărare.

Sursa citată susține că este improbabil ca Ngezana să revină la antrenamentele de grup mai devreme de finalul lunii septembrie. Acest lucru ar însemna ca Ngezana să poată reveni pe teren undeva la jumătatea lunii octombrie.

”Ngezana se antrenează în continuare separat, ca parte a procesului său de recuperare. Se estimează că se va alătura din nou restului grupului undeva la sfârșitului lunii septembrie”, a declarat o sursă apropiată fotbalistului pentru publicația sud-africană.