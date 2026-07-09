GALERIE FOTO Accidentată, Sorana Cîrstea ratează turneul WTA de la Iași: trofeul câștigat la Cluj rămâne ultima participare în România

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Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea se resimte după ce a jucat accidentată meciul din turul trei al competiției de mare șlem de la Wimbledon.

TAGS:
Wimbledon 2026Tenis WTAaccidentareSorana CirsteaWTA Iasi
Din articol

Cu o accidentare la nivelul abdomenului acuzată în timpul meciului cu Linda Noskova, pierdut dramatic, în trei seturi, în a treia rundă a competiției de mare șlem de la Wimbledon, Sorana Cîrstea s-a văzut nevoită să își anunțe retragerea din turneul WTA 250 de la Iași, programat în săptămâna 13-19 iulie.

Cea mai bună jucătoare de tenis a României, la ora actuală, nu va putea semna o nouă apariție, ca profesionistă, în fața publicului românesc, astfel că participarea la Transylvania Open 2026 ar putea rămâne ultima a carierei, în țara natală.

Sorana Cîrstea ratează turneul WTA de la Iași, dar va asista la semifinale și finală

„Din nefericire, în timpul partidei din turul secund, la Wimbledon, am suferit o accidentare abdominală care mă va opri din a concura, timp de câteva săptămâni.

Din păcate, asta înseamnă că nu voi putea juca săptămâna viitoare, în Iași. Îmi rupe sufletul, pentru că abia așteptam să joc din nou în România și să vă văd pe toți.

Chiar dacă nu vă voi vedea din teren, voi merge, totuși, la Iași, în zilele de 18 și 19 iulie și sper să întâlnesc fanii grozavi în afara terenului,” a anunțat Sorana Cîrstea, pe Instagram.

În 2025, Sorana Cîrstea a ajuns până în semifinalele turneului WTA 250 de la Iași, pe când Irina Begu a ieșit câștigătoarea competiției.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea wimbledon editie 2026 v 06
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Sorana Cîrstea poate face încă un record de carieră, în clasamentul WTA

Deși eliminată în turul trei al competiției de la Wimbledon, Sorana Cîrstea poate urca încă un loc în clasamentul mondial, după încheierea turneului din Marea Britanie.

De luni, 13 iulie, Cîrstea ar urma să fie noul număr 17 mondial.

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