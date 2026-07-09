Cu o accidentare la nivelul abdomenului acuzată în timpul meciului cu Linda Noskova, pierdut dramatic, în trei seturi, în a treia rundă a competiției de mare șlem de la Wimbledon, Sorana Cîrstea s-a văzut nevoită să își anunțe retragerea din turneul WTA 250 de la Iași, programat în săptămâna 13-19 iulie.

Cea mai bună jucătoare de tenis a României, la ora actuală, nu va putea semna o nouă apariție, ca profesionistă, în fața publicului românesc, astfel că participarea la Transylvania Open 2026 ar putea rămâne ultima a carierei, în țara natală.

Sorana Cîrstea ratează turneul WTA de la Iași, dar va asista la semifinale și finală

„Din nefericire, în timpul partidei din turul secund, la Wimbledon, am suferit o accidentare abdominală care mă va opri din a concura, timp de câteva săptămâni.

Din păcate, asta înseamnă că nu voi putea juca săptămâna viitoare, în Iași. Îmi rupe sufletul, pentru că abia așteptam să joc din nou în România și să vă văd pe toți.

Chiar dacă nu vă voi vedea din teren, voi merge, totuși, la Iași, în zilele de 18 și 19 iulie și sper să întâlnesc fanii grozavi în afara terenului,” a anunțat Sorana Cîrstea, pe Instagram.

În 2025, Sorana Cîrstea a ajuns până în semifinalele turneului WTA 250 de la Iași, pe când Irina Begu a ieșit câștigătoarea competiției.

