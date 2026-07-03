Sorana Cîrstea a împlinit predicția lansată în emisiunea Poveștile Sport.ro de fostul său antrenor, Marius Comănescu.

Tehnicianul care a însoțit-o la Paris, pentru turneul de la Roland Garros în care prima jucătoare a României în clasamentul WTA și-a egalat cel mai bun rezultat în competițiile de mare șlem - calificarea în sferturile de finală - a anticipat că fosta sa jucătoare va reuși „să treacă de câteva tururi, fără probleme,” în al treilea turneu major al anului.

Predicție corectă, făcută de Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro

Lucrul acesta s-a întâmplat în primele patru zile de concurs ale turneului de la Wimbledon, în care Sorana Cîrstea a reușit să avanseze în turul trei al competiției fără să cedeze vreun set.

„Eu cred că Sorana, dacă joacă cu plăcere și fără să își pună presiune pe ea, ar trebui să treacă de câteva tururi, fără probleme. E și favorită, ar trebui să meargă mai departe câteva tururi, fără probleme,” a prezis fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, în data de 12 iunie.

Zis și făcut, Sorana Cîrstea a trecut de Sara Bejlek, număr 45 WTA, scor 6-1, 7-6 (6), după care și-a confirmat același statut de favorită împotriva austarliencei Kimberly Birrell (72 WTA), scor 6-3, 6-4.