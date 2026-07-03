VIDEO EXCLUSIV Specialistul a avut dreptate: ce a prezis fostul antrenor că va reuși Sorana Cîrstea la Wimbledon

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Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea, la un pas de recordul carierei, la Wimbledon.

TAGS:
Marius ComănescuWimbledon 2026Tenis WTASorana Cirsteapredictie
Din articol

Sorana Cîrstea a împlinit predicția lansată în emisiunea Poveștile Sport.ro de fostul său antrenor, Marius Comănescu.

Tehnicianul care a însoțit-o la Paris, pentru turneul de la Roland Garros în care prima jucătoare a României în clasamentul WTA și-a egalat cel mai bun rezultat în competițiile de mare șlem - calificarea în sferturile de finală - a anticipat că fosta sa jucătoare va reuși „să treacă de câteva tururi, fără probleme,” în al treilea turneu major al anului.

Predicție corectă, făcută de Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro

Lucrul acesta s-a întâmplat în primele patru zile de concurs ale turneului de la Wimbledon, în care Sorana Cîrstea a reușit să avanseze în turul trei al competiției fără să cedeze vreun set.

„Eu cred că Sorana, dacă joacă cu plăcere și fără să își pună presiune pe ea, ar trebui să treacă de câteva tururi, fără probleme. E și favorită, ar trebui să meargă mai departe câteva tururi, fără probleme,” a prezis fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, în data de 12 iunie.

Zis și făcut, Sorana Cîrstea a trecut de Sara Bejlek, număr 45 WTA, scor 6-1, 7-6 (6), după care și-a confirmat același statut de favorită împotriva austarliencei Kimberly Birrell (72 WTA), scor 6-3, 6-4.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea alb 2026 02
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Sorana Cîrstea, față în față cu recordul carierei, pe iarba de la Wimbledon

Ajunsă în a treia rundă competițională, Sorana Cîrstea și-a oferit, pentru a șasea oară în carieră, oportunitatea de a avansa în săptămâna a doua de concurs la Wimbledon.

Cu cinci calificări în turul trei, dar fără nicio accedere în optimile de finală, Cîrstea are de trecut o adversară dificilă, Linda Noskova (21 de ani, 12 WTA) pentru a stabili un record de carieră în cel mai prestigios turneu de tenis din lume.

Turneul de la Wimbledon rămâne, până la ora actuală, singurul din cele patru de mare șlem în care Sorana Cîrstea nu a ajuns cel puțin în faza ultimelor șaisprezece jucătoare.

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