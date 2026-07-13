VIDEO EXCLUSIV România - Slovenia, meci pentru sferturile de finală de la Men’s 20 EHF EURO 2026, LIVE pe VOYO de la 17:00!

România - Slovenia, meci pentru sferturile de finală de la Men’s 20 EHF EURO 2026, LIVE pe VOYO de la 17:00! Handbal
SPORT.RO
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Campionatul European de tineret Men’s 20 EHF EURO 2026 este transmis în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
Men’s 20 EHF EURO 2026VoyoEchipa Nationala de HandbalAndrei NegrilaArmin TautViorel Mazilu
Din articol

România - Slovenia

LIVE pe VOYO de la ora 17:00, România debutează în Main Round-ul Men’s 20 EHF EURO 2026, împotriva Sloveniei.

Tricolorii joacă în Grupa Principală III, alături de Suedia, Ungaria și Slovenia - primele două clasate se califică în sferturile de finală.

Cum cu Suedia a jucat deja în grupa preliminară (eșec 26-44), România va evolua pe 13 iulie cu Slovenia (ora 17:00) și pe 14 iulie cu Ungaria (ora 19:30), LIVE pe VOYO.

Ambele meciuri se dispută în BTarena din Cluj-Napoca.

Partidele de până acum ale României din grupa preliminară: 34-36 cu Bosnia, 26-44 cu Suedia și 39-31 cu Israel (VOYO).

Lotul și staff-ul naționalei de tineret a României

Jucători:

* Hossu Romulus

* Andronic Mihai

* Chiruț Ianis

* Negrilă Andrei

* Tăut Armin

* Pușcaș-Ilisei Alexandru

* Ștefan Denis

* Zeic Răzvan

* Șerban Emanuel

* Rîpă Răzvan

* Ilucă Teodor

* Zapodianu Nicolas

* Rusu Eduard

* Horotan Rareș

* Moldovan David

* Acsentie Andrei

* Orban Robert

* Dascălu Codrin

Staff:

* Viorel Mazilu

* Răzvan Udriștioiu

* Bogdan Șoldănescu

* Ionuț Pușcașu

* Octavian Hârțoagă

* Răzvan Ilie Szopka

* Ákos Gergely

* Cezar Varjac

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