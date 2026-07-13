VIDEO EXCLUSIV România - Slovenia, meci pentru sferturile de finală de la Men’s 20 EHF EURO 2026, LIVE pe VOYO de la 17:00!
Campionatul European de tineret Men’s 20 EHF EURO 2026 este transmis în exclusivitate de VOYO.
LIVE pe VOYO de la ora 17:00, România debutează în Main Round-ul Men’s 20 EHF EURO 2026, împotriva Sloveniei.
Tricolorii joacă în Grupa Principală III, alături de Suedia, Ungaria și Slovenia - primele două clasate se califică în sferturile de finală.
Cum cu Suedia a jucat deja în grupa preliminară (eșec 26-44), România va evolua pe 13 iulie cu Slovenia (ora 17:00) și pe 14 iulie cu Ungaria (ora 19:30), LIVE pe VOYO.
Ambele meciuri se dispută în BTarena din Cluj-Napoca.
Partidele de până acum ale României din grupa preliminară: 34-36 cu Bosnia, 26-44 cu Suedia și 39-31 cu Israel (VOYO).
Lotul și staff-ul naționalei de tineret a României
Jucători:
* Hossu Romulus
* Andronic Mihai
* Chiruț Ianis
* Negrilă Andrei
* Tăut Armin
* Pușcaș-Ilisei Alexandru
* Ștefan Denis
* Zeic Răzvan
* Șerban Emanuel
* Rîpă Răzvan
* Ilucă Teodor
* Zapodianu Nicolas
* Rusu Eduard
* Horotan Rareș
* Moldovan David
* Acsentie Andrei
* Orban Robert
* Dascălu Codrin
Staff:
* Viorel Mazilu
* Răzvan Udriștioiu
* Bogdan Șoldănescu
* Ionuț Pușcașu
* Octavian Hârțoagă
* Răzvan Ilie Szopka
* Ákos Gergely
* Cezar Varjac
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News