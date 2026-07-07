GALERIE FOTO Sorana Cîrstea nu a pierdut „degeaba”. Adversara care a eliminat-o a bătut și o campioană de Grand Slam, la Wimbledon

Sorana Cîrstea nu a pierdut „degeaba”. Adversara care a eliminat-o a bătut și o campioană de Grand Slam, la Wimbledon Tenis
Marcu Czentye
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Linda Noskova nu s-a oprit în optimile de finală ale competiției de la Wimbledon.

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Linda NoskovaMadison KeysTenis WTAWimbledon 2026Sorana Cirstea
Din articol

Linda Noskova (12 WTA), jucătoarea care a oprit în turul trei parcursul Soranei Cîrstea în ediția 2026 a turneului de la Wimbledon, a avansat în faza sferturilor de finală, egalându-și cel mai bun rezultat al carierei, în întrecerile majore.

În faza ultimelor șaisprezece jucătoare, cehoaica a fost nevoită să treacă de o câștigătoare de turneu de mare șlem, Madison Keys.

La 21 de ani, număr 12 mondial, Noskova a învins-o mai ușor pe Keys decât pe Cîrstea

Sportiva americană a luptat, dar a cedat în minimum de seturi, scor 6-4, 7-6 (2), după 94 de minute de joc.

Calificarea a fost procurată mai ușor decât cea din meciul cu Sorana Cîrstea, în care Linda Noskova a revenit de la 0-1 la seturi și a avut emoții mari în super tiebreak-ul manșei decisive, adjudecat cu 11-9.

Prin această victorie, Linda Noskova confirmă, la 21 de ani, că are potențialul de a călca pe urmele Petrei Kvitova și Barborei Krejcikova, ultimele două jucătoare din Cehia care au ieșit campioane în proba individuală a turneului de la Wimbledon.

Noskova nu doar că și-a îmbunătățit rezultatul de anul trecut - calificare în optimi -, dar a atins al doilea sfert de finală de Grand Slam al carierei, după cel pierdut în fața Dayanei Yastremska, în cadrul Australian Open 2024.

Turneul de la Wimbledon

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Noskova poate să intre în top 10 WTA, dacă ajunge în semifinalele Wimbledon

Pentru un loc în semifinalele competiției, Linda Noskova o va întâlni pe belgianca Elise Mertens (30 de ani, 27 WTA), care a scos-o din turneu, în turul al treilea, pe Elena Rybakina, campioana din 2022.

Dacă o va învinge pe Elise Mertens, Linda Noskova va deveni favorită pentru a ocupa a zecea poziție în ierarhia mondială, după încheierea turneului de mare șlem din Marea Britanie.

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Sorana Cîrstea

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