Linda Noskova (12 WTA), jucătoarea care a oprit în turul trei parcursul Soranei Cîrstea în ediția 2026 a turneului de la Wimbledon, a avansat în faza sferturilor de finală, egalându-și cel mai bun rezultat al carierei, în întrecerile majore.

În faza ultimelor șaisprezece jucătoare, cehoaica a fost nevoită să treacă de o câștigătoare de turneu de mare șlem, Madison Keys.

La 21 de ani, număr 12 mondial, Noskova a învins-o mai ușor pe Keys decât pe Cîrstea

Sportiva americană a luptat, dar a cedat în minimum de seturi, scor 6-4, 7-6 (2), după 94 de minute de joc.

Calificarea a fost procurată mai ușor decât cea din meciul cu Sorana Cîrstea, în care Linda Noskova a revenit de la 0-1 la seturi și a avut emoții mari în super tiebreak-ul manșei decisive, adjudecat cu 11-9.

Prin această victorie, Linda Noskova confirmă, la 21 de ani, că are potențialul de a călca pe urmele Petrei Kvitova și Barborei Krejcikova, ultimele două jucătoare din Cehia care au ieșit campioane în proba individuală a turneului de la Wimbledon.

Noskova nu doar că și-a îmbunătățit rezultatul de anul trecut - calificare în optimi -, dar a atins al doilea sfert de finală de Grand Slam al carierei, după cel pierdut în fața Dayanei Yastremska, în cadrul Australian Open 2024.

