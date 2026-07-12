Darius Olaru a plecat în Belgia, la Royale Union Saint-Gilloise, după șase ani petrecuți la FCSB. Noua sa echipă a terminat pe poziția secundă în play-off-ul primului eșalon, cu 53 de puncte, și va juca în preliminariile Champions League.

Florin Gardoș: ”Fără Olaru, FCSB va fi mai săracă”

Prezent la emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, fostul internațional român, Florin Gardoș, a vorbit, printre altele, și despre plecarea lui Olaru de la gruparea roș-albastră

Gardoș a sugerat că fostul căpitan al lui FCSB a lăsat un gol în compartimentul roș-albaștrilor după plecarea sa: ”FCSB fără Olaru va fi mai săracă”, a spus el.

”În exprimarea pe teren, da. Sper să nu fie și în goluri sau pase de gal, că ăsta e iar un capitol la care el a excelat pentru un mijlocaș”, a adăugat fostul internațional.

Întrebat dacă Olaru a ajuns la echipa potrivită pentru cariera sa, Gardoș a indicat faptul că, pentru un fotbalist, orice transfer la un club dintr-un campionat occidental reprezintă un pas important.

”(n.r. Olaru e la echipa potrivită acum pentru cariera lui?) Da. Oricare era potrivită. Atât timp cât e la un campionat din vest, e foarte bine!”, a spus Gardoș la Poveștile Sport.ro.

Trei milioane de euro a plătit Union SG pentru serviciile lui Olaru, care este cotat de site-urile de specialitate la 4,5 milioane. În urmă cu șase ani și jumătate, FCSB l-a cumpărat pe Olaru de la Gaz Metan pentru 600.000 de euro.