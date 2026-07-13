GALERIE FOTO "Simona Halep, de nerecunoscut!" Reacția englezilor după apariția româncei la Wimbledon

&quot;Simona Halep, de nerecunoscut!&quot; Reacția englezilor după apariția româncei la Wimbledon Tenis
SPORT.RO
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Simona Halep a fost prezentă la finala feminină Wimbledon 2026, în Royal Box.

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Campioană la turneul de Grand Slam din Marea Britanie în 2019, Simona Halep a fost invitată în Loja Regală a Terenului Central de la Wimbledon pentru finala din acest an, Karolina Muchova - Linda Noskova 2-6, 7-5, 3-6.

Presa engleză: "Simona Halep, transformare fizică remarcabilă"

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României a fost așezată lângă o mulțime de foste campioane de Grand Slam, printre care Martina Navratilova, Billie Jean King, Maria Sharapova, Petra Kvitova sau Marion Bartoli. În apropierea Simonei Halep s-a regăsit Catherine, Prințesa de Wales.

Despre prezența Simonei Halep la Wimbledon a scris și publicația britanică Daily Express. Românca a fost descrisă drept "campioana de la Wimbledon care acum este de nerecunoscut".

În opinia englezilor, Halep a trecut printr-o "transformare fizică remarcabilă"

"Fosta campioană de la Wimbledon a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, un mesaj de mulțumire organizatorilor turneului, afișând totodată o transformare fizică remarcabilă", au scris englezii.

Simona Halep, la finala Wimbledon 2026

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În urmă cu șapte ani, Simona Halep a câștigat turneul de la Wimbledon, după o finală memorabilă, câștigată categoric în detrimentul Serenei Williams.

Halep s-a impus cedând doar patru game-uri, scor 6-2, 6-2, în 56 de minute de joc.

"Sunt cu adevărat onorată să mă întorc aici. Sâmbăta mea preferată din cadrul turneului. 

Mulțumesc, Wimbledon, pentru această zi memorabilă și pentru încă o experiență de neuitat.

Să fac parte din acest club și să revin aici în calitate de membră este o onoare pe care cu greu o pot descrie în cuvinte. Wimbledon va ocupa întotdeauna un loc cu totul special în inima mea", a transmis Simona Halep, pe rețelele sociale.

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