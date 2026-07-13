Campioană la turneul de Grand Slam din Marea Britanie în 2019, Simona Halep a fost invitată în Loja Regală a Terenului Central de la Wimbledon pentru finala din acest an, Karolina Muchova - Linda Noskova 2-6, 7-5, 3-6.

Presa engleză: "Simona Halep, transformare fizică remarcabilă"

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României a fost așezată lângă o mulțime de foste campioane de Grand Slam, printre care Martina Navratilova, Billie Jean King, Maria Sharapova, Petra Kvitova sau Marion Bartoli. În apropierea Simonei Halep s-a regăsit Catherine, Prințesa de Wales.

Despre prezența Simonei Halep la Wimbledon a scris și publicația britanică Daily Express. Românca a fost descrisă drept "campioana de la Wimbledon care acum este de nerecunoscut".

În opinia englezilor, Halep a trecut printr-o "transformare fizică remarcabilă"

"Fosta campioană de la Wimbledon a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, un mesaj de mulțumire organizatorilor turneului, afișând totodată o transformare fizică remarcabilă", au scris englezii.