Fundaşul Tim Payne, care a jucat pentru Noua Zeelandă la Cupa Mondială de fotbal 2026, a sosit duminică în Paraguay pentru a se alătura clubului Olimpia Asuncion, potrivit relatărilor din presa locală, citată de EFE.

Internaționalul neo-zeelandez Tim Payne a semnat cu Olimpia Asuncion din Paraguay

"Noul jucător al clubului Olimpia, Tim Payne, a sosit deja în ţară", a anunţat Radio Nanduti pe reţeaua de socializare X, publicând o înregistrare video în care jucătorul salută cu mâna pe Aeroportul Internaţional Silvio Pettirossi, care deserveşte capitala Asuncion.

Payne se va alătura echipei antrenate de argentinianul Pablo "Vitamina" Sanchez după ce a evoluat în cele trei meciuri din faza grupelor Cupei Mondiale pentru naţionala Noii Zeelande, eliminată din competiţie după ce a încheiat pe locul patru în Grupa G.

Payne a plecat de la echipa Wellington Phoenix (din campionatul Australiei) pentru a se alătura clubului Olimpia, triplu câştigător al trofeului Copa Libertadores şi calificat în optimile de finală ale ediţiei 2026 a competiţiei Copa Sudamericana, unde îşi aşteaptă adversara din confruntarea dintre echipa braziliană Vasco da Gama şi cea columbiană Independiente Medellin.

Provocarea în urma căreia a câștigat milioane de urmăritori pe rețelele de socializare

Pe 18 iunie, Olimpia a confirmat transferul lui Payne, jucător care, cu câteva zile înainte de Cupa Mondială, câştigase milioane de urmăritori pe reţelele de socializare în urma unei provocări promovate de influencerul argentinian Valentin Scarsini, cunoscut mai ales sub numele de "el Scarso".

Preşedintele clubului Olimpia, Rodrigo Nogues, a declarat pe 19 iunie că legitimarea lui Payne face parte şi dintr-o strategie de consolidare a brandului clubului la nivel mondial, conform Agerpres. Nogues a precizat la acea vreme că înţelegerea cu Payne este valabilă pentru 18 luni şi include o clauză care permite echipei să prelungească contractul cu încă un an.

Născut la Auckland în 1994, Payne evoluează de obicei pe postul de fundaş dreapta, deşi poate juca şi ca fundaş central. El a debutat la echipa naţională la vârsta de doar 18 ani. De atunci, a devenit unul dintre cei mai experimentaţi jucători ai lotului.