Cu o disciplină incredibilă, demonstrată cu fiecare zi trăită cu succes, la vârsta de 36 de ani, în primele douăzeci de jucătoare ale circuitului WTA, Sorana Cîrstea impresionează lumea tenisului dincolo de granițele României.

Longevitatea celei mai bune jucătoare de tenis a țării noastre, în momentul de față, vorbește de la sine, dar nivelul de tenacitate al româncei a surprins chiar și unul dintre foștii săi antrenori.

Sorana Cîrstea, lăudată pentru disponibilitatea la efort: „A început să fie un fel de Carlos Alcaraz.”

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Marius Comănescu s-a declarat uimit de modul în care Sorana Cîrstea aleargă după fiecare minge, devenind, în viziunea lui, o versiune feminină a ibericului Carlos Alcaraz.

„Îmi place foarte mult disponibilitatea ei la efort. Fuge după orice minge. Din punctul ăsta de vedere, a început să fie un fel de Carlos Alcaraz.

Ceea ce nu mi-aș fi închipuit niciodată, că Sorana Cîrstea ar fugi după toate mingile, chiar și când pare că nu prea sunt șanse să ajungă.

Au fost câteva puncte importante, câștigate de ea în felul acesta. A mai adus o minge înapoi în teren și, după, i s-a ivit ei ocazia de a închide punctul,” a punctat fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.