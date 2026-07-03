GALERIE FOTO Imposibil de negociat: la ce renunță Sorana Cîrstea, în timpul turneului de la Wimbledon, pentru a da randament

Imposibil de negociat: la ce renunță Sorana Cîrstea, în timpul turneului de la Wimbledon, pentru a da randament Tenis
Alexandru Hațieganu
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Sorana Cîrstea, decizii înțelepte în timpul turneului de la Wimbledon.

TAGS:
Tenis WTAWimbledon 2026abstinențăSorana CirsteaTurneul de la Wimbledon
Din articol

Cu o disciplină incredibilă, demonstrată cu fiecare zi trăită cu succes, la vârsta de 36 de ani, în primele douăzeci de jucătoare ale circuitului WTA, Sorana Cîrstea impresionează lumea tenisului dincolo de granițele României.

Longevitatea celei mai bune jucătoare de tenis a țării noastre, în momentul de față, vorbește de la sine, dar nivelul de tenacitate al româncei a surprins chiar și unul dintre foștii săi antrenori.

Sorana Cîrstea, lăudată pentru disponibilitatea la efort: „A început să fie un fel de Carlos Alcaraz.”

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Marius Comănescu s-a declarat uimit de modul în care Sorana Cîrstea aleargă după fiecare minge, devenind, în viziunea lui, o versiune feminină a ibericului Carlos Alcaraz.

Îmi place foarte mult disponibilitatea ei la efort. Fuge după orice minge. Din punctul ăsta de vedere, a început să fie un fel de Carlos Alcaraz.

Ceea ce nu mi-aș fi închipuit niciodată, că Sorana Cîrstea ar fugi după toate mingile, chiar și când pare că nu prea sunt șanse să ajungă.

Au fost câteva puncte importante, câștigate de ea în felul acesta. A mai adus o minge înapoi în teren și, după, i s-a ivit ei ocazia de a închide punctul,” a punctat fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sorana Cîrstea

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Sorana Cîrstea, un exemplu de urmat în ce privește deciziile din afara terenului

Pentru a reuși această performanță de a părea neobosită în timpul meciurilor oficiale, Sorana Cîrstea a dezvăluit că face mai multe sacrificii.

Rutina și programul respectat cu sfințenie o plasează pe Sorana Cîrstea aproape de a returna fiecare minge, dar un alt motiv care îi crește nivelul de energie constă în refuzul său de a consuma zahăr în exces.

„Încerc să mănânc puțin zahăr. Normal că am mâncat, din când în când, căpșunele de aici, dar vreau să stau cât mai departe de zahăr în timpul turneului.

După turneu nu este nicio problemă, dar, în timpul turneului, încerc să fiu cât mai disciplinată,” a punctat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat ProSport.

Strategia Soranei Cîrstea funcționează, cel puțin în primele zile de concurs ale turneului de la Wimbledon.

Sâmbătă, 4 iulie, numărul 18 WTA va juca împotriva Lindei Noskova (12 WTA) pentru prima calificare a carierei în optimile întrecerii de mare șlem din Marea Britanie.

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