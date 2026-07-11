Linda Noskova (21 de ani, 12 WTA) este noua câștigătoare a competiției de mare șlem de la Wimbledon, după ce a învins-o pe compatrioata Karolina Muchova (29 de ani, 9 WTA) în ultimul act al întrecerii de mare șlem.

Mai tânără cu opt ani decât adversara sa din finala sută la sută cehească de pe iarba din Marea Britanie, Linda Noskova s-a impus în trei seturi, scor 6-2, 5-7, 6-3, la sfârșitul a două ore și 29 minute de joc.

La 21 de ani, Linda Noskova devine campioana turneului de la Wimbledon

A fost o finală care a părut că va avea un sens unic, până la scorul de 6-2, 5-2, când Karolina Muchova și-a ridicat nivelul de joc și a reușit o serie neverosimilă, de cinci game-uri consecutive.

În acest interval, Muchova a salvat cinci mingi de meci procurate de Noskova, supraviețuind, de la 2-5 la 4-5, în două game-uri care au înregstrat, în total, douăsprezece egalități la patruzeci.