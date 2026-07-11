Linda Noskova (21 de ani, 12 WTA) este noua câștigătoare a competiției de mare șlem de la Wimbledon, după ce a învins-o pe compatrioata Karolina Muchova (29 de ani, 9 WTA) în ultimul act al întrecerii de mare șlem.
Mai tânără cu opt ani decât adversara sa din finala sută la sută cehească de pe iarba din Marea Britanie, Linda Noskova s-a impus în trei seturi, scor 6-2, 5-7, 6-3, la sfârșitul a două ore și 29 minute de joc.
La 21 de ani, Linda Noskova devine campioana turneului de la Wimbledon
A fost o finală care a părut că va avea un sens unic, până la scorul de 6-2, 5-2, când Karolina Muchova și-a ridicat nivelul de joc și a reușit o serie neverosimilă, de cinci game-uri consecutive.
În acest interval, Muchova a salvat cinci mingi de meci procurate de Noskova, supraviețuind, de la 2-5 la 4-5, în două game-uri care au înregstrat, în total, douăsprezece egalități la patruzeci.
Karolina Muchova a salvat un număr-record de mingi de meci într-o finală de Grand Slam: 5
Deși a ratat închiderea meciului în minimum de seturi, Linda Noskova a trecut rapid peste frustrarea serioasă, acumulată în finalul manșei doi.
Înaintea setului decisiv, Linda Noskova a luat o pauză de toaletă pe care a folosit-o pentru a-și recalibra emoțiile.
A revenit pe teren mai încrezătoare, arătând liniștea din primul set. S-a desprins, cu break, la 3-0, 4-1 și 5-2, iar, de această dată, Muchova - marcată de eforturile depuse în setul secund - nu a mai putut duce la bun sfârșit o nouă revenire.
Zece câștigătoare diferite, în ultimii zece ani, la Wimbledon
Linda Noskova a devenit astfel cea mai tânără campioană a turneului de la Wimbledon, din 2011 încoace. În urmă cu 15 ani, Petra Kvitova o învingea pe Maria Sharapova, scor 6-3, 6-4, ieșind câștigătoare la Wimbledon la 21 de ani, aceeași vârstă pe care o are astăzi Linda Noskova.
Wimbledon este al treilea trofeu cucerit de Noskova în carieră, după cele ridicate la Monterrey și Bad Homburg.