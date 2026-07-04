Sorana Cîrstea a pierdut în fața jucătoarei Linda Noskova, scor 6-2, 3-6, 6-7 (9-11), în turul al treilea la Wimbledon 2026.

Partida dintre cele două a durat două ore și 18 minute și a avut trei seturi, dar din păcate pentru sportiva româncă drumul ei la Wimbledon s-a încheiat.

Ce sumă de bani a încasata Sorana Cîrstea după eliminarea de la Wimbledon

Sorana Cîrstea a părăsit turneul, dar nu va pleca cu mâna goală de la turneul din Marea Britanie.

185.000 de lire sterline, dar și 130 de puncte în clasamentul WTA a câștigat sportiva româncă după ce a ajuns în turul al treilea la Wimbledon.

Sorana Cîrstea, lăudată pentru disponibilitatea la efort: „A început să fie un fel de Carlos Alcaraz.”

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Marius Comănescu s-a declarat uimit de modul în care Sorana Cîrstea aleargă după fiecare minge, devenind, în viziunea lui, o versiune feminină a ibericului Carlos Alcaraz.

„Îmi place foarte mult disponibilitatea ei la efort. Fuge după orice minge. Din punctul ăsta de vedere, a început să fie un fel de Carlos Alcaraz.

Ceea ce nu mi-aș fi închipuit niciodată, că Sorana Cîrstea ar fugi după toate mingile, chiar și când pare că nu prea sunt șanse să ajungă.

Au fost câteva puncte importante, câștigate de ea în felul acesta. A mai adus o minge înapoi în teren și, după, i s-a ivit ei ocazia de a închide punctul”, a punctat fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.