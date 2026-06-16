La 36 de ani, Sorana Cîrstea este cel mai convingător exemplu de longevitate al tenisului românesc, în noul secol.

Jucătoarea din țara noastră nu doar că se menține în top 50 mondial, interval ierarhic în care s-a obișnuit ani la rândul, ci a făcut pasul următor, reușind, în premieră, pătrunderea în top 20 WTA.

Marius Comănescu, despre posibilitatea ca Sorana Cîrstea să ajungă în top 10 WTA: „La ce an are, poate orice!”

Primul titlu WTA cucerit în România, chiar în anul care îi poate consemna retragerea, dar și faptul că a câștigat în prima parte a anului 2026 mai multe meciuri decât a făcut-o în întregul an 2025 lasă de înțeles că Sorana Cîrstea a găsit noi modalități de a progresa și de a compensa vârsta prin experiență.

Semifinala de la Roma și sfertul de finală de la Roland Garros nu sunt coincidențe, ci dovezi ale profesionalismului Soranei Cîrstea, confirmat de fostul său antrenor, Marius Comănescu, pe care jucătoarea îl consultă, în continuare, în anumite privințe.

Cuvântul 'trebuie', dușmanul performanței: „Dacă e sănătoasă și nu își pierde plăcerea de a fi acolo și de a juca...”

Întrebat în emisiunea Poveștile Sport.ro de prezentatorul Andru Nenciu dacă poate sau nu Sorana Cîrstea să acceadă în top 10 mondial, Marius Comănescu a răspuns fără să ezite:

„La ce an are, poate orice! Acum nici nu prea are de apărat puncte. Dacă e sănătoasă și nu își pierde plăcerea de a fi acolo și de a juca, pe care o are acum, dacă nu se transformă în 'trebuie, trebuie să fac ceva'... când îți pui în cap că trebuie, am constatat și pe propria piele, când jucam. Dacă îmi puneam un obiectiv care trebuia să se întâmple, era cel mai greu de realizat.

Dacă ți-ai făcut treaba, trebuie să lași lucrurile să curgă firesc, să îți faci treaba liniștit, până la capăt, că lucrurile se așază,” a replicat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.