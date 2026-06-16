La 36 de ani, Sorana Cîrstea este cel mai convingător exemplu de longevitate al tenisului românesc, în noul secol.
Jucătoarea din țara noastră nu doar că se menține în top 50 mondial, interval ierarhic în care s-a obișnuit ani la rândul, ci a făcut pasul următor, reușind, în premieră, pătrunderea în top 20 WTA.
Marius Comănescu, despre posibilitatea ca Sorana Cîrstea să ajungă în top 10 WTA: „La ce an are, poate orice!”
Primul titlu WTA cucerit în România, chiar în anul care îi poate consemna retragerea, dar și faptul că a câștigat în prima parte a anului 2026 mai multe meciuri decât a făcut-o în întregul an 2025 lasă de înțeles că Sorana Cîrstea a găsit noi modalități de a progresa și de a compensa vârsta prin experiență.
Semifinala de la Roma și sfertul de finală de la Roland Garros nu sunt coincidențe, ci dovezi ale profesionalismului Soranei Cîrstea, confirmat de fostul său antrenor, Marius Comănescu, pe care jucătoarea îl consultă, în continuare, în anumite privințe.
Cuvântul 'trebuie', dușmanul performanței: „Dacă e sănătoasă și nu își pierde plăcerea de a fi acolo și de a juca...”
Întrebat în emisiunea Poveștile Sport.ro de prezentatorul Andru Nenciu dacă poate sau nu Sorana Cîrstea să acceadă în top 10 mondial, Marius Comănescu a răspuns fără să ezite:
„La ce an are, poate orice! Acum nici nu prea are de apărat puncte. Dacă e sănătoasă și nu își pierde plăcerea de a fi acolo și de a juca, pe care o are acum, dacă nu se transformă în 'trebuie, trebuie să fac ceva'... când îți pui în cap că trebuie, am constatat și pe propria piele, când jucam. Dacă îmi puneam un obiectiv care trebuia să se întâmple, era cel mai greu de realizat.
Dacă ți-ai făcut treaba, trebuie să lași lucrurile să curgă firesc, să îți faci treaba liniștit, până la capăt, că lucrurile se așază,” a replicat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Când va avea România o nouă jucătoare de top 10 WTA?
Cât despre posibilitatea ca România să ofere o nouă jucătoare de top 10 WTA în următorul deceniu, după ce Simona Halep - retrasă de curând - a reușit să petreacă peste opt ani între primele zece sportive din lume, Marius Comănescu s-a pronunțat în felul următor:
„Nu știu dacă în următorii zece ani, dar sunt sigur că poate produce. Sunt jucătoare care joacă foarte bine. La jucătoare stăm mult mai bine decât jucători, avem șanse mult mai mari,” a fost punctul de vedere exprimat de fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu.
Marius Comănescu a sfătuit-o pe Sorana Cîrstea în privința retragerii din tenis
Marius Comănescu i-a fost alături Soranei Cîrstea într-una dintre cele mai grele perioade ale carierei de jucătoare profesionistă de tenis.
După accidentarea serioasă la umărul drept, care a obligat-o să reînvețe să servească, Sorana Cîrstea a ieșit din top 200 WTA, iar întoarcerea în elita „sportului alb” părea ca un nou început de la zero, în sportul profesionist.
Cîrstea nu a renunțat să creadă în visurile sale, despre care, în 2026, spune în mod repetat că „nu au termen de expirare.” A strâns din dinți și a reușit, un deceniu mai târziu, performanțele care păreau imposibile, în zilele în care distanța până la prima sută mondială părea infinită.
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Marius Comănescu a dezvăluit că Sorana Cîrstea i-a cerut sfatul referitor la complicata chestiune a retragerii sale din tenis, în 2026.
„Asta doar ea trebuie să decidă. Am avut discuții pe tema asta. Sfatul meu cerut, sfatul pe care i l-am dat a fost să facă acest pas doar dacă simte că trebuie să se retragă, că nu se mai simte la fel de bine pe teren.
Eu așa i-aș spune oricărui sportiv, nu numai ei. Atât timp cât te simți bine făcând ceea ce faci și ieși de acolo mulțumit, e păcat să te oprești,” a afirmat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.
„Dar numai ea poate să știe ce înseamnă asta. Noi vedem doar la suprafață. Noi nu vedem cât o doare un genunchi, un cot, un umăr și cât de ușor treci peste asta; cât de dispus mai ești, la un moment dat, să treci prin toate acestea.
E greu de apreciat din exterior. Cel mai bine simte cel care e în cauză, dar sfatul general acesta ar fi: nu te lăsa dacă te simți bine pe teren și după ce ieși de pe teren.
Dar este doar decizia ei. Trebuie să o ia liniștită, singurică, judecată la rece. Sorana e rațională, stă și se gândește. Sunt convins că o să ia o decizie bună, nu o să fie pripită,” a precizat Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.