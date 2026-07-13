Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026

Istvan Kovacs, mesaj din SUA cu ocazia unui festival organizat în Carei

Delegat până acum la două meciuri din faza grupelor, Istvan Kovacs se află în continuare în Statele Unite ale Americii și așteaptă să vadă dacă FIFA îi va acorda șansa de a oficia la unul dintre marile meciuri rămase la acest turneu final.

Până atunci, Istvan Kovacs a trimis un mesaj locuitorilor din orașul său natal cu ocazia desfășurării unui festival programat weekend-ul viitor, chiar cel în care va avea loc și marea finală de la Cupa Mondială.

"Salutări, careienilor! Îmi pare rău că nu pot să fiu alături de voi, dar sunt sigur că The Park Festival, prima ediție, o să fie un mare succes. Vă doresc distracție plăcută de aici, din Statele Unite ale Americii!", a transmis Istvan Kovacs.