VIDEO Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026

Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026 CM 2026
SPORT.RO
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Istvan Kovacs se află în continuare în Statele Unite ale Americii pentru Cupa Mondială, competiție care a ajuns în faza semifinalelor.

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Din articol

Istvan Kovacs, mesaj din SUA cu ocazia unui festival organizat în Carei

Delegat până acum la două meciuri din faza grupelor, Istvan Kovacs se află în continuare în Statele Unite ale Americii și așteaptă să vadă dacă FIFA îi va acorda șansa de a oficia la unul dintre marile meciuri rămase la acest turneu final.

Până atunci, Istvan Kovacs a trimis un mesaj locuitorilor din orașul său natal cu ocazia desfășurării unui festival programat weekend-ul viitor, chiar cel în care va avea loc și marea finală de la Cupa Mondială.

"Salutări, careienilor! Îmi pare rău că nu pot să fiu alături de voi, dar sunt sigur că The Park Festival, prima ediție, o să fie un mare succes. Vă doresc distracție plăcută de aici, din Statele Unite ale Americii!", a transmis Istvan Kovacs.

Ivan Barton, delegat la semifinala Franța - Spania

În ultimele ore, FIFA a anunțat brigada care va conduce prima semifinală de la Cupa Mondială, Franța - Spania (marți, 22:00, Dallas). Ivan Barton, din El Salvador, va fi la centru, iar la cele două linii se vor afla conaționalii David Moran și Antonio Pupiro. Cei doi arbitrii de rezervă vor fi suedezii Glenn Nyberg și Mahbod Beigi.

Pentru Istvan Kovacs mai rămân astfel trei meciuri la Cupa Mondială la care ar putea fi delegat: Anglia - Argentina, a doua semifinală, finala mică și finala mare.

Centralul din Carei a condus până acum două meciuri la CM 2026: Tunisia - Japonia 0-4 și Iordania - Argentina 1-3. Primul a avut o semnificație aparte, fiind partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale. 

Istvan Kovacs, la CM 2026

  • Istvan kovacs iordania argentina 11
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