Ladislau Bölöni e liber de contract din 2024, de când a încheiat conturile cu Metz (Franța), dar inclusiv acum, când e fără angajament, e mai mereu pe fugă, pe drumuri. După două zile de încercări, Sport.ro a reușit să stea de vorbă cu Loți, imediat după ce acesta s-a dat jos din avion, la Budapesta, și a luat mașina spre oraș din aeroport. Interviu Sport.ro cu Ladislau Boloni: "Rămân critic, dar nu la fel de vehement ca la începutul competiției" Cum vi s-a părut acest Mondial?

Eu am fost critic cu acest Mondial din două motive. În primul rând, să organizezi o astfel de competiție în trei țări nu mi se pare o decizie bună. Pentru că distanțele care trebuie parcurse, atât de spectatori, cât și de echipe, sunt foarte mari. Cred că echipelor nu le-a convenit să joace în Statele Unite, apoi să treacă în Mexic și iar înapoi. Cel puțin, pe mine m-ar deranja. Apoi, m-a deranjat numărul mare de echipe de la această ediție, 48. Pe de altă parte, după faza grupelor, când au început partidele eliminatorii, toate meciurile au fost deosebit de importante. Și mai e ceva: formatul actual al Mondialului aduce un mare plus organizatorilor din punct de vedere financiar. Mă refer la FIFA aici. De asemenea, sistemul cu 48 de echipe dă o șansă în plus pentru dezvoltarea fotbalului în țările mai puțin cunoscute la nivel internațional.

Ladislau Boloni | Imagini de colecție

Deci, așa cum spuneți, sunt și lucruri bune la formatul actual...

Rămân critic, dar nu la fel de vehement ca la începutul competiției. Și aș mai observa un lucru pozitiv. Acest Mondial a demonstrat, încă o dată, că fotbalul e spectacolul cel mai dorit din lume! Nu văd nicio altă manifestare, sportivă sau culturală, mai importantă decât fotbalul. Ladislau Boloni: "Franța are cea mai bună echipă la acest Mondial" A fost vreo echipă care v-a plăcut în mod deosebit?

Eu cred că Franța are cea mai bună echipă la acest Mondial. La francezi, talentul există, performanța la nivel colectiv e prezentă și ea. Apoi, pe partea cealaltă a tabloului, o avem pe Argentina, care are alte atuuri, comparativ cu Franța. Adică, francezii au o putere tehnică deosebită. De asemenea, la ei, calitatea individuală a jucătorilor e deosebită. În schimb, argentinienii îl au pe Messi. Care dovedește, încă o dată, că e un jucător extraordinar! Iar Messi joacă într-o echipă în care forța colectivă, forța caracterului dă o mărime și mai importantă Argentinei. Deci, Argentina poate că e sub nivelul Franței, dacă luăm jucătorii individual, însă din punct de vedere al caracterului strălucește.

Spania?

Spania nu strălucește, după părerea mea, dar Franța, dacă vrea să câștige Mondialul trebuie să câștige două finale! Pentru că Spania – Franța o putem considera deja o finală. Dintre Mbappe, Messi și Haaland care vi se pare mai bun la acest Mondial?

Pe Mbappe îl cunosc bine. Pe Messi cine nu-l cunoaște? Iar Haaland, nu cred că e la nivelul lor, din punct de vedere tehnic. Dar din punct de vedere al eficacității e o forță! Și, totuși, nu cumva să-l compar eu pe el cu Jardel (n.r. – brazilianul Mario Jardel pe care Bölöni l-a avut elev la Sporting Lisabona, în echipa cu care a cucerit titlul în Portugalia). Mario nu era rapid, nu era un driblangiu, nu muncea foarte mult în teren dar, Dumnezeu știe cum, vreo 6-7 ani a fost golgheterul Europei! Dar nu poți să spui despre Haaland că e Messi sau Mbappe. A fost ceva care nu v-a plăcut la Mondialul acesta?

Da! Că belgienii au mutat discuția în zona politică (n.r. – după cartonașul roșu anulat în cazul americanului Balogun). Nu-mi plac astfel de manifestări și, de aceea, n-am apreciat deloc ce au făcut belgienii. Poate că nici ce a făcut antrenorul Iranului (n.r. – Amir Ghalenoei), care a criticat vehement arbitajul. Până la urma, trebuie să fii capabil să știi ce spui și de ce spui. Mai mult decât atât, antrenorul Iranului a alunecat și pe o pistă care nu mai era o pistă sportivă (n.r. – a criticat Statele Unite pentru felul în care a fost primită naționala țării sale în America).

Ce-i drept, naționala Iranului era primită în America doar în preziua meciului și era nevoită să părăsească teritoriul Statelor Unite imediat după meciuri...

OK, dar nu suntem la fel de „gălăgioși“ când Israelul trebuie să joace toate meciurile pe teren străin, spre exemplu. Ce-i drept, pentru noi, românii, a fost un bulan fantastic că Israelul a jucat pe teren neutru cu noi (n.r. – în preliminariile Euro 2024). Același lucru și cu Iranul. Eu nu știu cine are sau nu dreptate, nu mă duc până la război sau la terorism. Dar spun că, dacă vrei să te bagi în politică, du-te acolo. Boloni și decizia revoltătoare de la Cupa Mondială: "Eu, dacă eram arbitru, m-aș fi supărat rău de tot după o asemenea decizie, indiferent dacă am greșit sau nu" Dar vă întreb altceva: vi s-a părut normală decizia cu anularea cartonașului roșu pentru jucătorul american?

Nu! Absolut deloc. Înseamnă că, de mâine, oricine poate face o plângere după un cartonaș sau după o suspendare sau după o eliminare direct la președintele FIFA, Infantino. Nu știu de ce s-a băgat el în treaba aceasta. Pentru că rolul lui nu asta e! Eu, dacă eram arbitru, m-aș fi supărat rău de tot după o asemenea decizie, indiferent dacă am greșit sau nu! Până la urma, eu ar fi trebuit să am ultimul cuvânt. De asta mi s-a dat fluierul. Domnul Bölöni, când o să vă vedem din nou pe bancă?Păi, sunt în banca mea acum (n.r. – râde cu poftă). Nu, dar dincolo de glume, chiar nu știu. Vom vedea.