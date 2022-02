Toni Nadal, superstițios în timpul finalei AO 22: „Am stins televizorul în setul decisiv. Mi-era teamă că Rafa va pierde din nou.”

Unchiul lui Rafael, Toni Nadal - omul care și-a antrenat nepotul timp de 27 de ani - a mărturisit că s-a oprit din a urmări finala Australian Open 2022, începând cu setul decisiv.

„În setul 5 am încetat să mai privesc meciul. Aveam amintiri vii cu finalele din 2012 și 2017. Mi-era teamă că Rafa ar putea pierde din nou,” a spus Toni Nadal pentru Eurosport.

Superstițios, unchiul lui Rafael Nadal și-a adus amintele de insuccesele trăite alături de nepotul său la Melbourne în edițiile 2012 și 2017, când Nadal a pierdut finalele cu Novak Djokovic și Roger Federer, deși a avut avantajul break-ului în setul 5.

„Când a pierdut al doilea set, aproape ne-am pierdut speranța. Dar eu am fost unul dintre cei care încă mai credeau că Rafa poate câștiga. În realitate, pentru mine, tot ce a făcut timp de două săptămâni este un miracol. Adevărul este că nepotul meu este un mare campion,” a adăugat fostul antrenor al lui Rafael Nadal.

„Am pierdut de atâtea ori aici, după ce am condus, așa că m-am gândit că azi se întâmplă opusul. Mi-am spus că trebuie să lupt, să continui să cred și știam că nu mă voi putea ierta dacă nu o să lupt până la capăt. Și iată-mă acum, să am trofeul acesta e uimitor,” a afirmat Rafael Nadal, după încheierea meciului.

Rafa Nadal, care nu a reușit să închidă meciul din prima, servind pentru victorie la 5-4 în setul decisiv, a dezvăluit ce s-a gândit în acel moment dificil, în care Daniil Medvedev a reușit să egaleze și să trimită manșa finală în prelungiri.

„După aceea, mi-am spus: 'la dracu!' Încă o dată am break avantaj în setul 5 și pierd din nou,” a spus Nadal, referindu-se la finalele edițiilor din 2012 și 2017, când a avut avansul break-ului în seturile 5 jucate și pierdute în favoarea lui Novak Djokovic, respectiv Roger Federer.

