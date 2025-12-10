”Cormoranii” trec printr-un moment delicat în ceea ce îl privește pe unul dintre cei mai importanți jucători din ultimii ani, Mohamed Salah.

Virgil van Dijk: ”Clubul trebuie să se ocupe!”

După ce a fost lăsat pe bancă în ultima vreme, atacantul egiptean care în ultimii ani a fost o piesă de bază la Liverpool a acordat un interviu în presa britanică în care s-a plâns de tratamentul la care este supus la Liverpool din partea lui Arne Slot, care nu îi acordă minutele meritate.

Astfel, a apărut întrebarea dacă Mohamed Salah va mai fi jucătorul lui Liverpool după Cupa Africii.

La finalul meciului cu Inter, Virgil van Dijk a vorbit despre coechipierul său. Întrebat dacă Salah ar trebui să își ceară iertare în fața lui Arne Slot, fundașul olandez s-a abținut de la a da un verdict, însă a subliniat că relațiile dintre egiptean și restul jucătorilor lui Liverpool sunt foarte bune.

”Nu cred că eu sunt persoana potrivită să spună dacă cineva trebuie să-și ceară scuze pentru ceva. Cred că el doar și-a exprimat sentimentele în ultimele zile, iar asta este ceva de care clubul trebuie să se ocupe, și, evident, și noi.

Dar, dacă mă uit la vestiar, în ziua următoare, cred că nu s-a schimbat nimic. Ideea era că avem responsabilitate, nu doar față de noi înșine, ci față de întregul club și față de toți fanii din lume să performăm. Deci concentrarea a fost acolo, nimic altceva. Nimic nu s-a schimbat. Și s-a antrenat și el.

Realitatea este, de asemenea, că Mo pleacă în Africa la sfârșitul săptămânii. Îl cunosc pe Mo de atât de mult timp, suntem buni prieteni. Am trecut împreună prin momente bune și rele. El a fost o parte importantă a succesului pe care l-am avut la club, iar eu am fost o parte importantă a succesului lui. Suntem cu toții parte din succesul Liverpool. Vorbim, dar aceste lucruri vor rămâne între noi, așa cum este normal.

Noi, ca echipă și ca jucători, trebuie să ne pregătim și să fim gata pentru zgomotul din exterior. Asta este singurul lucru pentru care trebuie să fim pregătiți. Asta este singurul lucru pe care i-aș încuraja pe jucători să-l facă”, a spus Virgil van Dijk.

