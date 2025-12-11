Marius Măldărășanu (50 de ani) a plecat de la echipă după patru ani, iar sibienii s-au orientat rapid către Dorinel Munteanu, antrenor liber de contract după despărțirea de Sepsi OSK.



”Neamțul” a fost prezentat la Hermannstadt, acolo unde a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate.



Dorinel Munteanu, dorit la Hermannstadt de jucători



Claudiu Rotar, acționarul lui Hermannstadt, a dezvăluit că jucătorii sunt cei care au insistat pentru ”instalarea” lui Dorinel Munteanu. Pe listă ar fi fost și Daniel Oprița, antrenorul de la Steaua, dar lucrurile s-au ”blocat” la clauza sa de reziliere.



"Am avut o listă clară de trei antrenori și l-am ales pe Dorinel Munteanu. A jucat la Sibiu, este iubit în oraș. Jucătorii l-au dorit pe el și au fost mai mulți factori.



(n.r. mandatul nereușit al lui Dorinel Munteanu de la Sepsi) Știți cum este în fotbal, uitați-vă la Leo Grozavu. A fost la Poli Iași și nu a reușit, iar acum se bate la titlu cu Botoșani. Nu are nimeni asul din mânecă să pună un antrenor și să știe că are rezultate", a spus acționarul lui Hermannstadt, la Digi Sport.



Munteanu este liber de contract din aprilie, de când s-a despărțit după numai cinci meciuri de Sepsi Sfântu Gheorghe.

Tehnicianul are în palmares două trofee cu Oțelul Galați, în calitate de antrenor principal: Liga 1 și Supercupa României, ambele în 2011.



Hermannstadt are doar 12 puncte după 19 etape și este pe penultimul loc, la doar un punct în fața ultimei clasate, Metaloglobus. În următoarea etapă, sibienii vor avea parte de un alt test dificil, pe teren propriu cu Universitatea Craiova.

