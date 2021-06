Nici Toni Nadal, unchiul care l-a antrenat pe Rafael timp de 27 de ani nu mai crede in nepotul sau: "Il vedeam favorit, dar acum lucrurile s-au schimbat!" 

Toni Nadal nu mai este la fel de increzator in sansele nepotului sau de a deveni cel mai titrat tenismen din istorie.

Cursa intre Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic pentru titlul de cel mai galonat tenismen din istoria turneelor de mare slem a luat o turnura favorabila actualului lider ATP dupa ce sarbul l-a invins pe "Regele Zgurii" in semifinalele Roland Garros 2021.

Antrenor personal al lui Rafa Nadal (35 de ani, 3 ATP) timp de 27 de ani, in perioada 1990 - 2017, Toni Nadal si-a schimbat usor parerea cu privire la jucatorul care ar putea iesi triumfator din aceasta lupta. In momentul de fata, Federer si Nadal au cate 20 de titluri de Grand Slam, iar Djokovic, 19.

"Adevarul este ca, inainte de turneul de la Roland Garros de anul acesta, il vedeam pe Rafa favorit, dar acum lucrurile s-au schimbat putin. Turneele de la Wimbledon si US Open vor fi cele care vor stabli cat de cat lucrurile pentru ca, de acum, in fiecare an va fi tot mai dificil de castigat un turneu," a afirmat Toni Nadal, unchiul jucatorului care a cucerit de 13 ori trofeul la Roland Garros, noteaza Eurosport. Incepand din primavara acestui an, Toni Nadal il antreneaza pe jucatorul canadian, Felix Auger-Aliassime, ocupantul locului 19 in ierarhia ATP.

Turneul de la Wimbledon, fixat pentru saptamanile dintre 28 iunie - 11 iulie poate consemna o situatie fascinanta, in care toti cei trei tenismeni care au dominat clar circuitul in ultimele doua decenii ar avea cate 20 de titluri de mare slem. Mai mult decat atat, o victorie a lui Djokovic pe iarba londoneza ar duce la 3/3 titluri de mare slem adjudecate de sarb in acest an, lucru care l-ar apropia la un singur pas de Golden Slam - performanta de a castiga toate cele 4 titluri de mare slem intr-un an, reusita care nu a mai fost atinsa de la Rod Laver, din 1969.